Na nekaterih mejnih prehodih že čakalna doba

Po tem, ko je Slovenija Hrvaško uvrstila na rdeči seznam, je vlada Slovencem določila rok za vrnitev, in sicer do ponedeljka opolnoči. Kot je sporočil vladni govorec Jelko Kacin, so se tako odločili, da bi preprečili gnečo na meji. Kljub temu so se na nekaterih mejnih prehodih že začele nabirati kolone avtomobilov. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane in Gruškovje.

Tiste, ki se bodo vrnili po ponedeljku opolnoči, čaka obvezna 14-dnevna karantena. Ker so za nedeljo na Hrvaškem napovedane plohe z možnostjo neviht, so se številni dopustniki že odpravili na pot proti Sloveniji. Čakalna doba za vstop v državoje na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane in Gruškovje. Najdlje bodo za vstop čakali tisti, ki so se odločili za mejni prehod Gruškovje, saj tam čakalna doba za osebna vozila trajaeno do dve uriza tovorna vozila pa tri ure in pol. Na mejnem prehodu Jelšane je čakalna meja do ene ure, na Dragonji pa 45 minut. Na mejnem prehodu Sečovlje in Starod pa bodo dopustniki čakali 30 minut.