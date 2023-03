Na nekdanjem dvorišču tovarne Rog bo zrasel Park izbrisanih

Na območju nekdanje tovarne Rog je trenutno gradbišče, na katerem nastaja kreativno središče s parkom, na pobudo slovenskega Amnesty Internationala in Civilne iniciative izbrisanih aktivistov pa tudi prav poseben spomenik.

"Šlo je za nedeljsko popoldansko srečanje, kjer smo ugotovili, da je do konca natečaja še 20 ur in da bi bilo vredno sodelovati," je povedal Aleksander Vujović, arhitekt in eden od avtorjev projekta. In uspelo jim je. Med Trubarjevo in Ljubljanico bo stal njihov projekt v obliki črke, ki je v slovenski abecedi ni.

"Gre za del črke mehkega ć, ki je nekako za marsikoga – in to vidimo tudi v današnjih odzivih – sprožilec ali simbol neavtohtonosti, ki je bil značilen tudi za izbrisane," je dodal Vujović.

"Zame je rešitev izjemno prijetna, dobra, konec koncev sem tudi jaz z mehkim ć. Tako da sem čestital vsem trem. Prvi korak je, da se podpiše pogodba z njimi, dobimo projekt, potem se naroči projekt in projekt bo narejen," pa meni ljubljanski župan Zoran Janković.

Avtorji sicer že od zmage na natečaju prejemajo grožnje. "Od bioloških sugestij do sugestij o izselitvi, od odstranjevanja iz nekega okolja do grožnje po državljanski vojni, ki naj bi se sprožila ob tem spomeniku," je grožnje opisal Vujović in dodal, da se sami ne bi radi postavili v vlogo žrtve ali fokusa, kajti: "Fokus je tukaj na izbrisanih, izbrisu, ki pa so dejanske žrtve."

Policiji napadov niso prijavili, jih pa hranijo kot gradivo za morebitno razstavo v prihodnje.

Že jeseni letos naj bi torej ob Centru Rog stalo betonsko obeležje, ki so si ga zamislili kot stalen opomnik, da zgodbe vseh dobrih 25 tisoč izbrisanih danes še niso zaključene.