Na nepremičninskem trgu padec števila poslov, rast cen se je umirila

V prvi polovici letošnjega leta je bilo v primerjavi z drugo polovico 2021, ko je po epidemiji število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami doseglo vrh, število transakcij s stanovanji v večstanovanjskih stavbah in stanovanjskimi hišami manjše že za okoli četrtino, število kupoprodaj zemljišč za gradnjo stanovanjskih in poslovnih stavb pa za okoli 30 odstotkov, opozarjajo na Gursu.

Po oceni Gursa sta bila število in vrednost sklenjenih poslov v prvem letošnjem polletju v primerjavi z drugim polletjem 2022 manjša za do pet odstotkov, v primerjavi s prvim polletjem lani za nekaj manj kot 15 odstotkov, v primerjavi z drugim polletjem 2021 pa že za okoli petino.

Največ kupoprodaj za stanovanja sklenjenih v Ljubljani

V prvem letošnjem polletju je bilo v Ljubljani sklenjenih 25 odstotkov vseh kupoprodaj za stanovanja v državi, v Mariboru 11 odstotkov, na območjih Obale in severne okolice Ljubljane po šest odstotkov, v Celju pet odstotkov, v Kranju z okolico štirje odstotki, v južni okolici Ljubljane trije odstotki, v preostanku Slovenije pa 40 odstotkov.

Število transakcij s stanovanji v večstanovanjskih stavbah se je med večjimi mesti v primerjavi z drugo polovico leta 2021, torej pokoronskim vrhuncem dinamike na trgu, najbolj zmanjšalo v Mariboru, in sicer za okoli 40 odstotkov, padec pa je bil glede na drugo šestmesečje 2022 izrazit tudi v prvem polletju letos.

Najmanj je medtem od vrha tržne dinamike število transakcij upadlo v Celju, za okoli 15 odstotkov, v prvih letošnjih šestih mesecih je bilo v primerjavi z drugim lanskim polletjem zaznati celo precejšnjo rast. V Ljubljani, kjer je sicer število transakcij s stanovanji občutno upadlo že v drugi polovici 2021, pa je bilo število transakcij manjše za okoli petino. Samo v prvem letošnjem polletju je medtem stagniralo.

V tem letu je do zdaj na trg prišlo več kot 1200 novih stanovanj, nekaj več kot polovica od tega v Ljubljani. Na Gursu so izpostavili še Celje z okoli 400 novimi stanovanjskimi enotami, medtem ko so bile številke v ostalih večjih mestih bistveno nižje.

Gurs: Ne moremo govoriti o novi krizi nepremičninskega trga

Dokler ne pride do nove krize nepremičninskega trga na Gursu pričakujejo, da se bo trend rasti prodaje novih stanovanj nadaljeval tudi v prihodnje. V državi se trenutno gradi med 6500 in 7000 stanovanj. Prednjači Ljubljana z okoli 3000 enotami, sledijo Maribor z okoli 1200 ter Koper in Celje s po 600 enotami.

Kljub občutnemu zmanjšanju števila transakcij s stanovanjskimi nepremičninami in tudi zemljišči za njihovo gradnjo upad števila transakcij na ravni države po presoji Gursa še ni tako drastičen, da bi lahko govorili o novi krizi slovenskega nepremičninskega trga. Ocenjujejo pa, da je zmanjšanje plačilno sposobnega povpraševanja, ki so ga načele visoke cene in višje obresti, in posledično manjše število transakcij že vplivalo na rast cen nepremičnin.

Po visoki rasti cen nepremičnin v 2022, ta je bila še posebej izrazita v prvem polletju, so v prvem polletju letos cene stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanjskih stavb bolj ali manj stagnirale, medtem ko so cene stanovanjskih hiš, kjer sicer še ne prihaja do bistvenega povečanja dinamike prodaje za trg, še zmerno zrasle, in sicer za okoli štiri odstotke.

Cene stanovanj so v prvi polovici leta stagnirale ali celo malenkost upadle v vseh večjih mestih, z izjemo Kranja, kjer so zrasle za okoli šest odstotkov. O obratu cen na slovenskem nepremičninskem trgu na Gursu še ne želijo govoriti, bi pa morda do njega lahko prišlo že letos oziroma v naslednjem letu. Nenadnega velikega padca cen nepremičnin pa tudi po obratu ne pričakujejo.

Srednja cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja v državi je v prvem polletju letos dosegla 2550 evrov. Najvišja je bila v Ljubljani, pri 3880 evrih. Tik za njo je bila Obala s 3690 evri. V okolici Ljubljane in na območju Kranja je bila nekaj nad 3000 evri, v Mariboru in Celju pa nekaj nad 2000 evri.