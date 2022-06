'Na nesvobodo, da se bom morala podrediti nekim togim pravilom, ne pristajam'

V slovensko zgodovino se je zapisala kot prva ženska predsednica državnega zbora, ki je takoj razburila z rdečimi salonarji, tetovažami in oblačenjem. Slovenska javnost jo je spoznala zaradi zapisa, da je tedanji predsednik vlade Janez Janša veliki diktator. Po tem škandalu je zapustila sodniške vrste. Opozicijski SDS ji je pripisoval intimno povezavo s predsednikom vlade Robertom Golobom, češ da na izvršilni veji oblasti in zakonodajni ne moreta biti dva, ki sta partnerja zasebno. Pravi, da v politiki ne bo skrivala čustev in da je s tem, ko je vodenje državnega zbora prevzela ženska, nastopilo novo obdobje v naši parlamentarni zgodovini. Je Janez Janša zanjo še vedno veliki diktator? Bo v parlamentu kot prva med enakimi sodelovala s predsednikom največje opozicijske stranke Janšo, ki je tako kot ona poslanec? Koga bo podprla na predsedniških volitvah, Natašo Pirc Musar ali Marto Kos, ki tudi napoveduje kandidaturo? Obe namreč pozna, skupaj sodelujejo v združenju Ona ve.

Urška Klakočar Zupančič je v oddaji Ena na ena dejala, da o sebi ne bi upala trditi, da je trenutno najvplivnejša ženska v slovenski politiki, saj v politiki še ni veliko časa, medtem ko je veliko drugih žensk v politiki, ki tudi soustvarjajo politično kulturo, in zato si tako laskavega naslova ne bi upala lastiti. Da bi lahko govorila o tem, da je v politiki pustila nek vtis, mora preteči še kar nekaj časa, je pojasnila in dodala, da se zaveda, da štejejo dejanja, tudi besede, ampak predvsem dejanja.

icon-expand Urška Klakočar Zupančič in Uroš Slak v oddaji Ena na ena FOTO: Aljoša Kravanja

Predsednik stranke Gibanje svoboda Robert Golob posluša tudi njene nasvete, saj se zaveda, da je vsak močen na svojem področju in ceni nasvete drugih. Sama je bila izjemno vesela, ko je ugotovila, da gre za človeka, ki posluša druge in tudi razmisli ter nato povleče potezo, ki je, kot se je vsaj do sedaj izkazalo, optimalna.

Na vprašanje, ali sta bila z Golobom kdaj v intimni zvezi, kot je pred časom na Twitterju zapisal Branko Grims, je Klakočar Zupančič dejala, da ji ni jasno, od kje Branku Grimsu tak podatek. Meni, da se moramo ukvarjati sami s seboj, ne pa brskati po zasebnosti drugih. Zanikala je, da bi bila z Golobom v intimni zvezi, se pa vzajemno zelo spoštujeta, je pojasnila. Kako sta se spoznala z Robertom Golobom? Predsednica državnega zbora je povedala, da sta bila z Golobom pod prejšnjo vlado oba politična odpadnika, ker sta izrazila nestrinjanje s politiko prejšnje vlade. In ljudje, ki imajo tako izkušnjo, iščejo stik z drugimi s podobno izkušnjo. In tako sta se našla tudi z Robertom Golobom. "On je takrat že imel nek pogled za naprej, kaj želi narediti, imel je prepoznavnost, politično kilometrino in okrog sebe je želel ljudi, ki delijo podobne vrednote," je dejala in na vprašanje, kdo je kontaktiral koga, dejala: "Kontaktiral me je on, dogovorila sva se za sestanek in se pogovorila, ali lahko združiva moči in skupaj z drugimi naredimo nekaj dobrega za Slovenijo."

icon-expand Urška Klakočar Zupančič FOTO: Aljoša Kravanja