V New Yorku je na tradicionalni silvestrski spektakel že vse pripravljeno, le obiskovalci bodo v naslednjih urah verjetno malce zaskrbljeno gledali proti nebu, saj so zvečer možne padavine. A tudi to zagotovo ne bo pokvarilo vzdušja na silvestrovanju, ki tam poteka že od leta 1907 in letos bo prvič po pandemiji spet takšno, ko so ga bili vajeni. Gneča bo neznosna, na sto tisoče predvsem turistov naj bi se nagnetlo na širše območje Times Squara.