Na NIJZ letos potrdili že pet primerov ošpic pri nas

V novembru in decembru lani so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) obravnavali dva, predvidoma nepovezana, izbruha ošpic. Gre za izbruha v kranjski in ljubljanski regiji. Zabeležili so 30 zbolelih z ošpicami, v štirih primerih je šlo za otroke.

Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša. V populaciji s tako visoko precepljenostjo kot je pri nas, je pričakovano, da se med zbolelimi pojavljajo tudi osebe, ki so bile cepljene. Ošpice so namreč zelo nalezljive, zato zbolijo praktično vsi, ki so izpostavljeni ošpicam in nimajo zaščite, zboli pa lahko tudi majhen delež cepljenih, saj cepivo ni 100-odstotno učinkovito.

Ker pa je cepljenih v populaciji bistveno več kot necepljenih, se pogosto zgodi, da je med zbolelimi več cepljenih kot necepljenih, kar pa ne pomeni, da je cepivo slabo učinkovito. Delež zbolelih med cepljenimi je namreč zelo majhen. Majhno število zbolelih v takem izbruhu kaže, da je cepivo izjemno uspešno. Če bi bilo cepivo slabo učinkovito, bi v takem izbruhu zbolelo bistveno več ljudi, saj je bilo v stiku z bolniki več sto, morda celo nekaj tisoč oseb, navajajo na NIJZ.