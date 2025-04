Na Norveškem našli truplo pogrešane Slovenke

Na severu Norveške je pred dvema tednoma snežni plaz zasul skupino treh Slovencev. Enega od njih je odnesel v morje fjorda pod njimi, od koder se je sam rešil in poklical reševalce. Drugi moški je sedem ur preživel ujet pod snegom, od koder so ga rešili. Tretja članica skupine je bila pogrešana, pristojni pa so domnevali, da je mrtva.