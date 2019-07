Na Notranjskem primer izrednega odstrela volka

Agencija za okolje je v tej odločbi izredni odstrel dovolila za dva volkova na območju Ige in Nove vasi, a v njej določila, da se drugi odstrel lahko izvrši, če bo prvi odstreljeni volk mlajši od dveh let. Po odstrelu volkulje so ugotovili, da je bila ta stara več kot dve leti, zato do drugega odstrela ne bo prišlo, je povedal Smrekar in dodal, da bodo sedaj upravljalci tega območja spremljali odziv tropa oz. drugih volkov.

Interventni zakon, katerega ustavnost pretresa ustavno sodišče, ki pa njegovega izvajanja ni zadržalo, na območju države predvideva odstrel 11 volkov. Postojnska območna enota zavoda za gozdove ima na obrobju Cerkniškega jezera, na severovzhodnem in vzhodnem delu, že dovoljenje oz. pravne podlage za odstrel enega volka, je še povedal Smrekar.