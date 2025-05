Na novem Erarju popravili izvorne zbirke podatkov

Novi Erar je razkril nekatere nepravilnosti, ki so v izvornih bazah, iz katerih črpa podatke, obstajale več let, so sporočili s Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Uprava za javna plačila (UJP), ki KPK posreduje podatke o transakcijah, je marca 2025 posredovala seznam 6878 transakcij za 169 različnih subjektov, za katere je bilo ugotovljeno, da so bili v izvorni bazi prejemniki napačno označeni.

"Zaradi velikega obsega podatkov skozi daljše časovno obdobje je pri uvozu sprememb v Erarju prišlo do tehnične težave, zaradi katere so se nekatere transakcije podvojile. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem smo to uspešno odpravili s pridobitvijo enotnega identifikatorja za posamezne transakcije in uvedbo sistemske rešitve, ki bo preprečevala podobne nepravilnosti tudi v prihodnje," so pojasnili.