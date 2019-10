Na novem portalu lahko preverite, koliko je vredna vaša nepremičnina

V Sloveniji je 6,5 milijona nepremičnin, 1,2 milijona delov stavb in nekaj čez pet milijonov zemljiških parcel. Geodetska uprava RS (Gurs) je na novem Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin objavila predlog modelov vrednotenja nepremičnin in poskusno izračunane vrednosti nepremičnin . Te so izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin z dne 27. junija 2019.

Razlika med starimi in novimi modeli je v tem, da se je pri starih modelih ocenjevanja vrednosti nepremičnin uporabljala dejanska raba, sedaj pa se uporablja namenska. "Največje razlike od prejšnjih modelov se pričakujejo pri stanovanjskih hišah in stavbnih zemljiščih, kjer so bili trendi cen mnogo bolj v vzponu kot pri drugih nepremičninah, predvsem na najboljših lokacijah – območje Ljubljane s primestnimi občinami, celotna Obala in turistična območja, kot sta Bled in Bohinj," je še dejal.

"Vrednost vseh nepremičnin v Sloveniji se je od leta 2017 do danes dvignila iz 123 milijard na 160 milijard evrov. Posledica tega bo, da bodo nekatere nepremičnine vredne tudi za 20, 30, 40 odstotkov več, kot je to danes vidno po starih modelih," je pojasnil Dušan Mitrovič .

Namen javne razgrnitve modelov vrednotenja je, da lastniki pogledajo, kolikšne so nove vrednosti po novih modelih, razgrnjene modele, vrednostne cone in vrednostne ravni, so pojasnili na Gursu.

Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe na modele vrednotenja do 15. novembra, in sicer na posebnem obrazcu, ki ga posredujejo na svojo občino (vpliv vrednostne ravni in cone). V kolikor se pripomba nanaša na splošno na model, le-to prek obrazca posredujejo Gurs. Občine se bodo do prejetih pripomb opredelile in jih skupaj s svojimi stališči posredovale Geodetski upravi. Utemeljene pripombe bodo upoštevane pri pripravi končnega predloga modelov, ki jih bo konec marca 2020 potrdila vlada in bodo 1. aprila 2020 podlaga za pripis posplošenih vrednosti.

"Če bodo lastniki prepoznali, da je njihova vrednost previsoka ali prenizka zaradi določenih posebnih okoliščin, kot je na primer izredno slaba mikrolokacija, zelo poškodovana stavba ali izredno slaba kakovost stavbe, ta trenutek tega torej še ne morejo tega uveljavljati, lahko pa bodo to storili po 1. aprilu 2020," je ponazoril Mitrovič.

Kot je strnil generalni direktor Gurs Tomaž Petek, zakon določa 30-dnevni rok za javno razgrnitev modelov in objavo poskusnega izračuna, potem je še 15 dni časa, da lahko lastniki nepremičnin podajo mnenja in pripombe oz. predloge. "Torej vse skupaj je 45 dnevni rok, v katerem bomo na gursu in občinah sprejemali pripombe in predloge do modelov vrednotenja. Do teh pripomb se morajo opredeliti občine, nam jih posredovati v obravnavo, Gurs pa bo utemeljene in upravičene upošteval, popravil predloge modelov, ki jih mora do marca sprejeti vlada v vladni uredbi."

Kaj je množično vrednotenje nepremičnin?

Množično vrednotenje nepremičnin je redna naloga Gursa, ki se izvaja vsakih nekaj let. Na ta način država vsem nepremičninam v državi na podlagi modelov množičnega vrednotenja in podatkov o nepremičninah v uradnih evidencah pripiše posplošene vrednosti, ki so približek tržne vrednosti. To je pomembno predvsem za zagotavljanje pravne varnosti lastnikov nepremičnin in tistih, ki se odločajo za nakup nepremičnine.

"Z določitvijo posplošene vrednosti vsem nepremičninam želimo vzpostaviti sodoben in večnamenski register, v katerem so kakovostni in transparentnimi podatki in ki bodo uporabni v različnih postopkih in za različne namene (upravne, sociale, davčne, za banke, zavarovalnice ipd.),"pojasnjujejo na Gursu.

V Sloveniji se množično vrednotenje nepremičnin izvaja že vse od leta 2006. Do konca marca 2020 se nepremičninam v Registru nepremičnin pripisujejo posplošene tržne vrednosti (posodobljene nazadnje 31. 3. 2017), s sprejemom novega zakona (2017, ZMVN-1) pa bodo od 1. aprila 2020 dalje nepremičninam v Evidenci vrednotenja pripisane posplošene vrednosti. V prihodnje bo Gurs preverjal modele vrednotenja in izvajal s tem povezane dejavnosti najmanj vsaki dve leti.