'Na novinarko Vido Petrovčič se izvajajo pritiski, Studia City ne bo vodila'

Oddaja Studio City bo, kot smo poročali, očitno obdržala le še ime. Marcel Štefančič ml., ki je bil pripravljen oddajo voditi celo brezplačno, se v tej vlogi ne bo več vrnil na male zaslone. Oddajo naj bi prevzela Vida Petrovčič, a po ugibanjih o tem, so se nanjo usule žaljivke in pritiski, je sporočili vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS). To najostreje obsoja napade in pritiske na novinarko. Na RTVS so sporočili, da Petrovčičeva oddaje ne bo vodila.

Kot smo poročali, je včeraj zdaj že nekdanjemu voditelju oddaje Studio City na TV Slovenija Marcelu Štefančiču, ki mu vodstvo RTV ni podaljšalo pogodbe, Sindikat novinarjev Slovenije zagotovil podporo z besedami: Vsi smo Marcel. Štefančič je bil pripravljen oddajo voditi brezplačno, a kot kaže, Studia City, kot smo ga vajeni, na programu ne bo več. Štefančič je to pospremil z besedami: "Vodstvo RTV z mano noče podaljšati pogodbe – menda zaradi mojega 'neprimernega obnašanja'," je povedal Štefančič. A zares neprimerno je po njegovih besedah to, da so denimo ukinili oddaje Politično s Tanjo Gobec, Točka preloma z Janjo Koren in Globus:"Zares neprimerno je, da ponižujejo in žalijo inteligenco te slavne, mogočne hiše. Zares neprimerno je, da so za skoraj dva meseca ugasnili Studio City. Zares neprimerno je, da so ignorirali več kot 40.000 podpisov za takojšnjo vrnitev Studia City. Zares neprimerno je, da se odgovorna urednica ne odziva na elektronsko pošto urednice Studia City.

icon-expand RTV, splošna FOTO: Bobo

Včeraj se je, ko je odjeknila novica o tem, da bo Štefančič ml. ostal brez oddaje, razširilo ugibanje o tem, ali bo voditeljica oddaje odslej Vida Petrovčič. Kot pa so danes na RTVS zapisali v sporočilu za javnost, se je na dolgoletno novinarko, komentatorko in urednico RTVS Vido Petrovčič zaradi govoric, da bo vodila oddajo Studio City, usul plaz žaljivk, posmehovanja, javnega diskreditiranja in verbalnih napadov. "Še posebej obsojanja vredno in skrb vzbujajoče je, da so groženj in pritiskov deležni tudi njeni najbližji," so poudarili na RTVS, kjer pritiske na Petrovčičevo ostro obsojajo. Ob tem so napovedali, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da zaščitijo zaposlene, vsakršna grožnja z nasiljem pa bo nemudoma prijavljena pristojnim organom.

Ob 16. bo protestna ljudska skupščina na protestu na Trgu republike izpostavila tudi "grobo poseganje v javni nacionalni medij pri nas, ki se je pred odhodom strahovlade še intenziviralo".

Nestrinjanja so po njihovih besedah naraven del medsebojne komunikacije, a je treba pri tem ohraniti kulturno raven dialoga in ostati občutljiv za nevarne odklone, ki bi lahko ogrozili varnost posameznika. Vsaka javna beseda ima svojo moč in neodgovorno je, če se ta moč zlorabi za blatenje in zasmehovanje, so izpostavili. Generalno vodstvo RTVS je v torek sporočilo, da se oddaja Studio City po dvomesečnem izpadu vrača na program TV Slovenija, a v spremenjeni obliki, tudi z drugim voditeljem. Zdaj že nekdanji voditelj oddaje Marcel Štefančič ml. je po drugi strani za Val 202 povedal, da oddaja 9. maja bo, vendar ne na nacionalni televiziji.