Na novo osebno izkaznico je po novem treba čakati pet dni

Celjski Cetis, ki izdeluje slovenske osebne izkaznice in potne liste, je zaradi velikega števila prejetih naročil za nove osebne dokumente rok za njihovo izdelavo podaljšal z dva dni na pet. Kot so navedli na Upravni enoti Ljubljana, se v primeru, da proizvajalec prejme več kot 2.000 vlog za izdajo osebnih izkaznic dnevno, rok za izdelavo dokumenta podaljša za en delovni dan za vsakih nadaljnjih 500 vlog dnevno.

Na ljubljanski upravni enoti sprejmejo 1.200 ljudi na dan, največ, kar zmorejo

Na ljubljanski upravni enoti opozarjajo, da so izjemno obremenjeni in delajo z vsemi razpoložljivimi kadri. Po besedah njihovega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov Ernesta Mencigarja njihovi zaposleni vsak dan sprejmejo do 1.200 ljudi, kolikor jih s sedanjimi kadri in prostori zmorejo sprejeti v enem dnevu.

Ker je to najvišje število strank, ki jih lahko sprejmejo v enem dnevu, se je treba v Ljubljani še vedno naročiti za obisk upravne enote. Velik pritisk je tudi na njihov klicni center, kjer lahko stranke dobijo termin za obisk upravne enote. Zato so klicni center dodatno kadrovsko okrepili, tako da zdaj dnevno prejmejo okoli 2.000 klicev in približno 1.000 elektronskih sporočil.

A se podaljšuje tudi čakanje na termin na upravni enoti. Kot je dejal Mencigar, v Ljubljani trenutno naročajo že za 2. julij. "Ljudi prosimo za strpnost in razumevanje," je pozval Mencigar, ki pravi, da so njihovi zaposleni pogosto deležni slabe volje strank, a neupravičeno.

Tisti, ki se jim z novim osebnim dokumentom mudi, lahko vlogo oddajo tudi na kateri drugi upravni enoti, kjer ni tako dolgega čakanja. Lahko pa tudi doplačajo za prednostno izdelavo osebnega dokumenta, je še pojasnil Mencigar.