Na Novogoriškem sprejeli prve ukrepe

Zaradi pojava koronavirusa v naši neposredni bližini je Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica, sklical sestanek s predstavniki zdravstvenih ustanov, šol, otroških vrtcev, igralnic, bencinskih servisov in trgovskih centrov. Ministrstvo za zdravje je pozval, naj severnoprimorsko regijo zaradi bližine meje obravnava prednostno.

Medtem so tudi sami že sprejeli vrsto zaščitnih ukrepov. V Hitovih igralnicah na Goriškem, kamor kar 75 odstotkov gostov prihaja iz Benečije, so namestili razpršilnike z razkužilom, goste, ki niso videti zdravi, pa zavračajo. Ob morebitnem širjenju virusa bodo razmišljali o dodatnih ukrepih, tudi o možnosti zapiranja igralnic.

V novogoriškem zdravstvenem domu so do nadaljnjega odpovedali vse preventivne zdravstvene preglede za otroke, medicinske sestre, ki so na tem področju zaposlene, pa bodo začasno premestili drugam, je povedala direktorica Petra Kokoravec.

Zaradi povečanega števila telefonskih klicev bodo vzpostavili nove telefonske linije, na katerih bodo odgovarjali na vprašanja o koronavirusu. Prebivalce, ki sumijo, da so morebiti zboleli za koronavirusom, pa prosijo, naj jih pokličejo in naj nikar ne prihajajo v zdravstveni dom.

V šempetrski bolnišnici bodo morebitne zbolele za koronavirusom napotili na poseben vhod na urgenci, kjer jih bo sprejelo medicinsko osebje. Do zapolnitve prostih postelj bodo morebitne bolnike pošiljali na zdravljenje v ljubljanski UKC

Na previdnost in posebne ukrepe so opozorili tudi vse šole in otroške vrtce. Od tam staršem otrok sporočajo, naj bolni otroci ostanejo doma, tudi če niso zboleli zaradi koronavirusa. Otroke pa bodo učitelji in vzgojitelji podučili o pogostejšem umivanju rok in kašljanju v rokav, kar pomeni najbolj učinkovito zaščito tudi pred širjenjem gripe, ki je še vedno prisotna na Goriškem.

V Domu upokojencev Nova Gorica ter Domu Podsabotin so medtem preventivno prepovedali obiske, je povedal direktor Bojan Stante. Dnevni centri ostajajo odprti, a bodo obiskovalce prosili, naj začasno ne prihajajo.

Po Mikličevih besedah prireditev zaenkrat ne bodo odpovedovali, vendar se to lahko kaj hitro spremeni.