Svetli način
Slovenija

Na novomeškem pokopališču Srebrniče množično slovo od Aleša Šutarja

Novo mesto, 30. 10. 2025 18.56 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
STA
Na novomeškem pokopališču Srebrniče so se množično poslovili od 48-letnega Aleša Šutarja Aca, ki je umrl po sobotnem napadu. Ob spominih na pokojnega pa je bilo slišati tudi pozive k miru, spoštovanju in dialogu.

Žalujoči so se v mrliški vežici na pokopališču v Srebrničah začeli izmenjavati že ob 12. uri, ko je tja prispela žara s pokojnim. Do 15. ure, ko se je začel pogreb, se je umrlemu še zadnjič poklonila množica ljudi.

V cerkvenem obredu je na začetku zbrane nagovoril novomeški diakon Matic Vidic, ki dela z novomeškimi Romi in je poznal tudi pokojnega. Povedal je, da so se v soboto po tragičnih dogodkih pred klubom LokalPatriot zbrali v molitvi v upanju na čudež. "Do čudeža, kakor smo si ga želeli, ni prišlo, se je pa zgodil čudež, ko je nastalo geslo Vsi smo lahko Aco," je dejal.

Biti kakor Aco, kakor so klicali umrlega, je po besed Vidica težka naloga, saj je ta spoštoval vsakega, v vsakemu iskal dobro in si tudi vzel čas za vsakega, "kar je danes skoraj nemogoče".

Preberi še Kdo je bil Aleš Šutar – za prijatelje Aco?

Med obredom so prebrali tudi besede predsednika Slovenske škofovske konference in novomeškega škofa Andreja Sajeta, ki je zapisal, da je bil ob dogodku globoko pretresen. V zapisu je odločno obsodil nasilje, ki se je zgodilo pokojnemu, in vsako obliko nasilja, "ki se v zadnjem času na širšem območju Dolenjske žal stopnjuje ter ogroža mir in sožitje med ljudmi".

"Vsem ljudem polagam na srce, naj se vzdržijo vsakršnega nasilja, naj se zavzamejo za mir, spoštovanje in dialog. Samo z medsebojnim razumevanjem in molitvijo bomo lahko prispevali k reševanju težke problematike ter gradili skupnost sožitja in zaupanja," je zapisal.

Od vidnih osebnosti sta se pogreba udeležila predsednik SDS Janez Janša in predsednica sveta NSi Vida Čadonič Špelič, sicer Novomeščanka. 

Predsednik vlade Robert Golob se je, kot je neuradno izvedela STA, pokojnemu poklonil v torek po izredni seji novomeškega občinskega sveta, ko je pred lokalom, kjer je prišlo do tragičnega dogodka, tudi prižgal svečo.

Predsednica države Nataša Pirc Musar pa se bo umrlemu in vsem žrtvam nasilja poklonila v soboto, 1. novembra, ko bo obiskala Novo mesto.

Aleš Šutar novo mesto pogreb
ISSN 1581-3711
