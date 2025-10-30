Na novomeškem pokopališču Srebrniče množično slovo od Aleša Šutarja

Žalujoči so se v mrliški vežici na pokopališču v Srebrničah začeli izmenjavati že ob 12. uri, ko je tja prispela žara s pokojnim. Do 15. ure, ko se je začel pogreb, se je umrlemu še zadnjič poklonila množica ljudi.

V cerkvenem obredu je na začetku zbrane nagovoril novomeški diakon Matic Vidic, ki dela z novomeškimi Romi in je poznal tudi pokojnega. Povedal je, da so se v soboto po tragičnih dogodkih pred klubom LokalPatriot zbrali v molitvi v upanju na čudež. "Do čudeža, kakor smo si ga želeli, ni prišlo, se je pa zgodil čudež, ko je nastalo geslo Vsi smo lahko Aco," je dejal.

Biti kakor Aco, kakor so klicali umrlega, je po besed Vidica težka naloga, saj je ta spoštoval vsakega, v vsakemu iskal dobro in si tudi vzel čas za vsakega, "kar je danes skoraj nemogoče".