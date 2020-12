Na NPU izbrali novega pomočnika, Muženič spet premeščen

Politično razrešenega direktorja NPU Darka Muženiča pa so po naših podatkih spet premestili na drugo delovno mesto, tokrat v vodstvo Generalne policijske uprave, torej direktno pod prvega moža Policije Andreja Juriča . Ker se Muženič s tem ni strinjal, so ga premestili kar s sklepom. Tako se nadaljujejo zapleti okoli njegove zaposlitve. Kot je znano, je sodišče odločilo, da je bil razrešen nezakonito. Namesto da bi ga vrnili na delovno mesto direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada, so ga razrešili še enkrat. Tokrat je Jurič zavzel povsem drugačno stališče – če je sodišče ugotovilo, da je bil razrešen nezakonito, je bil po mnenju Juriča tudi imenovan nezakonito. Seveda vsi pravni strokovnjaki pravijo, da takšna obrazložitev na sodišču ne bo vzdržala in da gre samo za kupovanje časa, da se Muženiča znebijo še za pol leta. Medtem pa Petra Grah Lazar, kot kaže, nezakonito vodi ta urad, saj ima NPU še vedno direktorja, zato naj bi bila njena funkcija vršilke dolžnosti nezakonita. Tako je po mnenju stroke nezakonito izbran tudi novi pomočnik direktorja NPU. Novo delovno mesto so sistemizirali pred kratkim, do zdaj je imel NPU deset let samo enega pomočnika direktorja. Zdaj ima dva.

Petra Grah Lazar si je torej izbrala Boruta Franca , ki je bil pred prihodom na NPU zaposlen na Policijski upravi Maribor, na oddelku za splošno kriminaliteto, v času, ko je oddelek vodil Vlado Maksimovič . Njegov sodelavec naj bi bil takrat tudi Severin Pek , zdaj glavni inšpektor za notranje zadeve na ministrstvu za notranje zadeve. Tako Maksimovič, ki zdaj vodi vladno skupino za migracije, kot Pek naj bi bila izbranca državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Franca Kanglerja . Čeprav je Maksimovič že v pokoju in brez izkušenj z migracijami, je bil septembra imenovan za vodjo vladne delovne skupine za migracije, kamor je Jurič na zahtevo politike imenoval šest ljudi, ki so trn v peti Janševi vladi. Tri od šestih članov pa so tudi razrešili s položajev v Policiji, čeprav veljajo za strokovnjake na svojih področjih.

Spomnimo, to so razrešena direktorica Policije Tatjana Bobnar, odstavljeni prvi mož Uprave kriminalistične policije Boštjan Lindav in razrešena dolgoletna vodja sektorja za odnose z javnostmi Vesna Drole. V Maksimovičevi "kazenski" skupini za migracije pa so še trije z Nacionalnega preiskovalnega urada, kriminalista Tina Pahor in Marko Košir ter pomočnik direktorja David Antolovič. Z vsemi tremi je Janševa vlada že večkrat obračunala v medijih stranke SDS, njihovi poslanci pa tudi v državnem zboru. Ko so prizadeti posamezniki zahtevali, da Policija ukrepa in se na konkretne laži odzove z demantiji, niso bili uslišani. Odzivov na lažne informacije in diskreditacije preiskovalcev NPU v času Janševe vlade v Policiji skorajda ni.

So pa demanti našega članka prejšnji teden zahtevali na notranjem ministrstvu in navajali, da ne držijo naše informacije, da so nadzorniki MNZ že dvakrat zahtevali vpogled v celotno vsebino predkazenskega spisa na NPU, ki se nanaša na preiskavo domnevno sporne nabave zaščitne opreme oziroma ventilatorjev, kjer je med osumljenci tudi gospodarski minister Počivalšek. Naše informacije je potrdilo tudi Specializirano državno tožilstvo in postavilo na laž notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je trdil, da ne drži, da bi posredovali tožilci in preprečili nadzornikom vpogled v spis. Šefica NPU Petra Grah Lazar je stopila na stran Hojsa in prav tako poslala sporočilo, da naše informacije ne držijo. Tožilstvo je tako tudi njo postavilo na laž.