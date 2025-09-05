Svetli način
Slovenija

Na NSi letijo očitki o finančnih mahinacijah

Ljubljana, 05. 09. 2025 20.22 | Posodobljeno pred 38 minutami

Avtor
Anže Božič
Komentarji
11

Ali je opozicijska Nova Slovenija s fiktivnimi pogodbami in preko finančnega obvoda plačevala nekatere svoje veljake? Tako sumi parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja s financiranjem strank in jo vodi poslanka vladajoče Svobode Tamara Vonta. V središču očitkov je strankin inštitut Janeza Evangelista Kreka, kamor naj bi se stekale donacije gradbenih podjetij, ki so v ministrskem mandatu Jerneja Vrtovca dobivale velike državne posle. V NSi vse očitke zavračajo, kaj pa pravijo na policiji in protikorupcijski komisiji?

Finančna shema, ki jo je neuradno ugotovila parlamentarna preiskovalka Tamare Vonta ugotavlja donacije ključnih domačih gradbenih družb in izvajalk državnih poslov v času ministrovanja Jerneja Vrovca strankarskemu Inštitutu Janeza Evangelista Kreka. Ta pa naj bi prek fiktivnih pogodb plačeval nekatere ključne ljudi Nove Slovenije. Tudi glavnega tajnika Roberta Ilca.

"Odločno zanikamo, da gre za obvodno financiranje NSi. Poslovanje inštituta je poslovanje inštituta, poslovanje stranke je pa poslovanje stranke. Stranka je bila večkrat pogledana s strani računskega sodišča. In je v vseh zadnjih poročilih dobila pozitivno mnenje,"odgovarja Ilc. 

Tamara Vonta pa: "Ta teden smo se na seji seznanili s potekom preiskave v zvezi z domnevnim obvodnim financiranjem ene od političnih strank. To preiskujemo že nekaj časa. Več informacij v tej fazi ne morem dajati."

Gre za več deset tisoč evrov donacij inštitutu, ki so se povečevali pred vsakokratnimi volitvami, ugotavlja poročilo, ki sicer še ni končano. Vontina komisija pa Mateja Tonina, Roberta Ilca, Janeza Ciglerja Kralja in druge člane upravnega odbora Krekovega inštituta sumi tudi izčrpavanja zavoda in opustitve dolžnega ravnanja.

"To, kar dela preiskovalna komisija je pač politično. V zadnjem času smo bili izjemno kritični do sedanje vlade. Naj samo omenim afero helikopterji, kjer smo bili zelo glasni. In seveda sedaj se nam to vrača kot neke vrste revanšizem," na očitke odgovarja Ilc. 

Policija medtem prijave še ni prejela. "Policija je seznanjena z medijskimi objavami v tej povezavi, morebitne prijave kaznivega dejanja pa še ni prejela. V kolikor bodo zaznani razlogi za sum kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, bomo zadevo obravnavali," so sporočili.

Do domnevnega početja NSi je kritičen tudi vodja poslancev Levice in član preiskovalne komisije Matej Tašne Vatovec. "Ves čas predvsem od NSi poslušamo, kako se mora država in politika umakniti iz vsega državnega gospodarstva, svobodni trg in tak. Potem pa vidimo, da najdejo zelo zanimiv način, kako obvodno financirati stranko, ravno s temi sredstvi."

Medtem v NSi poudarjajo, da je bila leta 2021 ena od donatork dogodka v organizaciji strankarskega inštituta tudi nekdanja družba aktualnega premierja. "Takrat je ta dogodek finančno podprla tudi družba GEN-i, oziroma konzorcij mislim, da nekih elektro podjetij. Gost na tem dogodku je bil tudi sedanji predsednik vlade dr. Golob," se spomni Ilc. 

Tudi na KPK prijave še niso prejeli. Pri tem pa so spomnili, da niso pristojni za nadzor nad financiranjem političnih strank oziroma nad poslovanjem zasebnih zavodov. Je pa zadeva je pred bližnjim volilnim kongresom krščanskih demokratov na socialnih omrežjih postala tudi predmet političnega spopada ključnih igralcev za prevzem NSi.

nsi nova slovenija fiktivni posli financiranje kpk inštitut janeza evangelista kreka
KOMENTARJI (11)

rogla
05. 09. 2025 20.59
NSi, ki največ krši krščanske vrednote in je z SDS banda pokvarjencev!
ODGOVORI
0 0
Five -O
05. 09. 2025 20.49
+1
pokvarjenci so, kot tisti bivši njihovi minister
ODGOVORI
1 0
Bombardirc1
05. 09. 2025 20.48
+2
Cerkev je največja NVO v Sloveniji, financira pa svoje potrčkote a la nsi...
ODGOVORI
2 0
razumi če lahko
05. 09. 2025 20.45
-1
Pisalo je , da je med donatorji Riko a ni to Škrabec, ki bo prisoten na Golobovi poroki tudi ro je ena lepa povezava gospa Vonta !
ODGOVORI
0 1
Rdečimesečnik
05. 09. 2025 20.45
-1
Plešite
ODGOVORI
0 1
Mirkovi?
05. 09. 2025 20.42
-1
To so smeti,proti tem kako svobodnjaki kradejo denar.
ODGOVORI
1 2
jank
05. 09. 2025 20.45
+3
Ha, ha... Pa kdaj so desničarji kradli? Oni samo molijo in živijo v skladu z 10. zapovedi.
ODGOVORI
3 0
Five -O
05. 09. 2025 20.39
+4
Lopovi pod farsko krinko
ODGOVORI
4 0
Midelamodrugace
05. 09. 2025 20.38
+3
Si mislim da je skoraj vse res. To so sodobni kristjani brez vrednot po drugem koncilu. Napad na krščanske narode
ODGOVORI
3 0
Slovenska pomlad
05. 09. 2025 20.33
+3
Bodo pa šli k spovedi in si kupili odpustke.
ODGOVORI
3 0
Borec21
05. 09. 2025 20.29
+3
Dars je vaše klerikalno ogledalo pika
ODGOVORI
3 0
