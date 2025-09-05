Na NSi letijo očitki o finančnih mahinacijah

Finančna shema, ki jo je neuradno ugotovila parlamentarna preiskovalka Tamare Vonta ugotavlja donacije ključnih domačih gradbenih družb in izvajalk državnih poslov v času ministrovanja Jerneja Vrovca strankarskemu Inštitutu Janeza Evangelista Kreka. Ta pa naj bi prek fiktivnih pogodb plačeval nekatere ključne ljudi Nove Slovenije. Tudi glavnega tajnika Roberta Ilca.

"Odločno zanikamo, da gre za obvodno financiranje NSi. Poslovanje inštituta je poslovanje inštituta, poslovanje stranke je pa poslovanje stranke. Stranka je bila večkrat pogledana s strani računskega sodišča. In je v vseh zadnjih poročilih dobila pozitivno mnenje,"odgovarja Ilc.

Tamara Vonta pa: "Ta teden smo se na seji seznanili s potekom preiskave v zvezi z domnevnim obvodnim financiranjem ene od političnih strank. To preiskujemo že nekaj časa. Več informacij v tej fazi ne morem dajati."

Gre za več deset tisoč evrov donacij inštitutu, ki so se povečevali pred vsakokratnimi volitvami, ugotavlja poročilo, ki sicer še ni končano. Vontina komisija pa Mateja Tonina, Roberta Ilca, Janeza Ciglerja Kralja in druge člane upravnega odbora Krekovega inštituta sumi tudi izčrpavanja zavoda in opustitve dolžnega ravnanja.

"To, kar dela preiskovalna komisija je pač politično. V zadnjem času smo bili izjemno kritični do sedanje vlade. Naj samo omenim afero helikopterji, kjer smo bili zelo glasni. In seveda sedaj se nam to vrača kot neke vrste revanšizem," na očitke odgovarja Ilc.

Policija medtem prijave še ni prejela. "Policija je seznanjena z medijskimi objavami v tej povezavi, morebitne prijave kaznivega dejanja pa še ni prejela. V kolikor bodo zaznani razlogi za sum kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, bomo zadevo obravnavali," so sporočili.

Do domnevnega početja NSi je kritičen tudi vodja poslancev Levice in član preiskovalne komisije Matej Tašne Vatovec. "Ves čas predvsem od NSi poslušamo, kako se mora država in politika umakniti iz vsega državnega gospodarstva, svobodni trg in tak. Potem pa vidimo, da najdejo zelo zanimiv način, kako obvodno financirati stranko, ravno s temi sredstvi."

Medtem v NSi poudarjajo, da je bila leta 2021 ena od donatork dogodka v organizaciji strankarskega inštituta tudi nekdanja družba aktualnega premierja. "Takrat je ta dogodek finančno podprla tudi družba GEN-i, oziroma konzorcij mislim, da nekih elektro podjetij. Gost na tem dogodku je bil tudi sedanji predsednik vlade dr. Golob," se spomni Ilc.

Tudi na KPK prijave še niso prejeli. Pri tem pa so spomnili, da niso pristojni za nadzor nad financiranjem političnih strank oziroma nad poslovanjem zasebnih zavodov. Je pa zadeva je pred bližnjim volilnim kongresom krščanskih demokratov na socialnih omrežjih postala tudi predmet političnega spopada ključnih igralcev za prevzem NSi.