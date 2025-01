Na Obali je mrgolelo turistov: '42 odstotkov več prenočitev kot lani'

Delno zaradi slabega vremena, delno pa tudi zaradi tega, ker v večini okoliških držav 2. januar ni praznik, Portorož in Piran danes nista bila povsem polna. A med prazniki, predvsem za novo leto, ko je potekal tradicionalni skok v morje, in na silvestrovo je v teh dveh krajih mrgolelo turistov. "Lahko rečem, da smo letos z decemberskimi rezultati zelo zadovoljni. Od božiča do novega leta smo zabeležili 28.000 prenočitev, kar je kar 42 odstotkov več kot lani," pravi Lea Šuligoj iz turističnega združenja Portorož.

Pri tem je najbrž eno ključnih vlog igralo vreme, saj smo bili vse do zadnjega dne v letu lahko priča soncu in zelo prijetnim temperaturam. "Letos je vreme zagotovo dodalo piko na i, dnevi so bili čudoviti, topli, večerne ure pa so prinesle nekaj mraza in s tem novoletno praznično vzdušje," se strinja tudi Dagmar Pečovnik iz Hotelov Eurotas.