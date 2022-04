Na Obali napovedali boj proti tigrastim komarjem

Sredstvo je priporočljivo nanašati večkrat. Razvojni krog od jajčeca do odraslega osebka komarja spomladi traja od 15 do 20 dni, poleti pa le od šest do osem dni. Zato bodo nanos sredstva ponovili vsakih 28 dni.

Občine bodo za zmanjševanje možnosti razmnoževanja komarjev na javni infrastrukturi, kar omogočajo predvsem vse stoječe vode, uporabile sredstvo Aquatain. Pripravek na vodni gladini ustvari film, ki preprečuje dihanje in razvoj komarjevih ličink ter polaganje jajčec. Ob tem ne obremenjuje okolja in ni škodljiv za ljudi, živali, rastline ter druge organizme.

Vnos sredstva v jaške javne infrastrukture in druga mesta, kjer je stoječa voda, bo v občinah Izola, Piran, Ankaran in Koper potekal v več fazah vse do oktobra. Komunalna podjetja bodo nanašala sredstvo predvidoma na gladino vode v peskolove jaškov, stoječa vodna korita v parkih in na stoječe vode na pokopališčih.

Občine slovenske Istre bodo tudi občanom zagotovile ampule tega kemičnega sredstva za samostojno nanašanje na zasebnih površinah.

Tigrasti komarji so slabi letalci, preletijo le nekaj sto metrov, za preživetje pa jim zadostuje že majhna količina stoječe vode, ki je obenem premajhna za preživetje plenilcev komarjevih ličink, kot so žabji paglavci ter plenilske ličinke žuželk.