Na Obali se bodo sedanji župani potegovali za še en mandat

Nekoliko v senci predsedniških, so v polnem teku tudi priprave na lokalne volitve. V obalnih občinah bodo vsi štirje župani skušali dobiti še en mandat, začeli pa so se pojavljati tudi njihovi protikandidati – od bivših županov do kulturnikov, športnikov in podjetnikov, nabor je zares pester. V Kopru se obeta ponovitev dvoboja izpred štirih let, saj se v bitko znova podaja Boris Popovič, kandidaturo je napovedal tudi Patrik Greblo. Na čelo izolske občine si želi nosilec treh olimpijskih medalj Vasilij Žbogar, v Piranu pa se v bitko podajata Gašpar Mišič in lastnik Duola Dušan Olaj.