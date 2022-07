Zaradi energetske negotovosti vse več povpraševanja po klimatskih napravah

Da trgovci sredi poletja beležijo povečano povpraševanje po klimatskih napravah in tudi prodajo, ni presenetljivo. Presenetljivo je, da potrošniki klim ne kupujejo le zaradi hlajenja, ampak tudi zaradi ogrevanja. Mnoge že skrbi, kako se bodo pozimi greli, skrbijo jih negotove razmere na trgu glede plina in tudi cene energentov, ki se višajo, posledično pa so višje tudi položnice. Namesto plina nekateri že kupujejo klime, opažajo trgovci, ljudi pa zanimajo tudi drugi, cenejši alternativni viri ogrevanja.