Na obali se je oglasila sirena, poplavilo Sončno nabrežje in Veliki trg

Morje je poplavilo Sončno nabrežje, mandrač in Veliki trg, sporoča Uprava za zaščito in reševanje.

Danes dopoldne bo sicer večinoma jasno, po nekaterih nižinah se v jutranjih urah zadržuje megla. Sredi dneva in popoldne se bo zmerno pooblačilo, zvečer lahko nastane kakšna manjša ploha. Temperature so bodo gibale od osem do 13 stopinj Celzija.

Ponoči se bo razjasnilo, jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, na severu tudi pretežno oblačno. Predvsem v severni polovici države so možne manjše plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od pet do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.