Na Obali več mladoletniškega prestopništva, starost vpletenih se niža

Med najpogostejšimi kršitvami policisti opažajo vožnjo v napačno smer in po napačnih površinah, vse več je uporabe mobitelov in slušalk med vožnjo ter vožnje brez čelade.

Vse več je predelanih mopedov, ki presegajo dovoljeno hitrost. "Tak je že skoraj vsak," je opozoril Leban. Vozniki so praviloma mladoletniki, ki se v skupinah ob mraku zbirajo na določenih mestih, predvsem ob avtomatih, trgovskih centrih in na parkiriščih.

V prvih petih mesecih letos so tako koprski policisti zabeležili 30 odstotkov več takšnih prometnih nesreč v primerjavi z letom 2024. Letos so v tem obdobju našteli 29 prometnih nesreč, v katerih je bila ena oseba hudo poškodovana, 16 ljudi pa je dobilo lažje poškodbe.

Inšpektor za cestni promet na Policijski upravi Koper Peter Leban je za STA potrdil, da se na območju koprske policijske uprave v zadnjih letih srečujejo s povečanim številom nesreč in nevarnih vedenj mladoletnih uporabnikov mopedov in skirojev. Ti pogosto zaradi predelav presegajo dovoljene hitrosti.

Policisti se odzivajo z novimi prijemi. Zagotovili so si več električnih koles, so na motorjih in v civilu, po novem pa si pomagajo tudi z napravo, ki na mestu izmeri najvišjo možno hitrost mopeda oziroma skiroja.

Takšno obnašanje je nevarno tako zanje kot tudi za druge udeležence cestnega prometa, je opozoril. "Ob prihodu policistov na kraj se razbežijo in ravno takrat so najbolj nevarni, saj niso pozorni na to, kaj se dogaja okrog njih," je pojasnil.

Zaznavajo tudi druge prekrške, med katerimi je Leban izpostavil vandalizem. Sem sodijo predvsem razbiti in poškodovani avtomati, iz katerih ukradejo gotovino in izdelke. Prav tako mladi pogosto namensko kršijo cestnoprometne predpise in čakajo, da na kraj pridejo policisti. "Potem vsi izvlečejo telefone in snemajo ter čakajo, kako bomo reagirali," je opisal Leban.

Lani so denimo na omenjenem centru našteli 236 obravnav mladoletnikov s težavami v odraščanju brez kaznivih dejanj, leto prej pa 207. Obravnav otrok in mladoletnikov zaradi suma storitve prekrškov ali kaznivih dejanj je bilo lani 208, v letu 2023 pa je bilo takih primerov 163.

Lani so zaznali povečanje števila obravnav otrok, ki so storili kaznivo dejanje pred 14. letom.

Najpogostejši so prekrški in kazniva dejanja mladostnikov s področja zakona o varstvu javnega reda in miru, nasilništvo, neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, ponarejanje listin in vandalizem. Slednji se najpogosteje kaže kot uničevanje družbene lastnine in nevarna vožnja s skuterji, je povedala Jurmanova.

Lani so zaznali povečanje števila obravnav otrok, ki so storili kaznivo dejanje pred 14. letom, ko kazensko še niso odgovorni. V okviru teh primerov je šlo najpogosteje za medvrstniško nasilje, ki so ga zaznali predvsem na osnovnih šolah in izven šolskih prostorov, poškodovanje tuje lastnine in posedovanje prepovedanih psihoaktivnih substanc, je pojasnila.

Na CSD Južna Primorska ugotavljajo, da ima vse več otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju lažje in težje oblike čustvenih ter vedenjskih težav ter kombiniranih motenj. Starostna meja otrok, ki so vključeni v obravnavo pri njih, je nizka, saj se težave kažejo že pri otrocih v prvih dveh triadah osnovne šole, opozarjajo.

Kot zaskrbljujoče ocenjujejo odklanjanje obiskovanja šole šoloobveznih otrok, ki se pojavlja že v prvih dveh triletjih. Otroci in mladostniki obiskovanje šole zavračajo iz različnih razlogov. V ospredju so predvsem čustvene stiske, je navedla Jurman. Zaznavajo tudi več anksioznega in samomorilnega vedenja ter težav z različnimi oblikami zasvojenosti, posebej z digitalnimi vsebinami.