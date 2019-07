Na Obali z delom začenjajo reševalci na kolesih

Namen projekta zdravstveni reševalci kolesarji je v času večje obremenitve sistema nujne medicinske pomoči dodati še eno od možnih oblik izvajanja te službe. Lani so reševalci na kolesih v testnem obdobju med 15. avgustom in 30. septembrom v treh primerih razbremenili sistem nujne medicinske pomoči, saj prihod reševalnega vozila, ki bi sicer bil napoten, ni bil potreben.

V Reševalni službi slovenske Istre, ki deluje pod okriljem Zdravstvenega doma Izola, tako želijo slediti modelom nekaterih večjih mest, kjer je predvsem v času poletne turistične sezone na takšen način zagotovljena prisotnost strokovnih služb na površinsko omejenih in lokacijsko težje obvladljivih območjih, kjer je prisotnih več ljudi, kot so denimo mestna jedra.

"Ocenjujemo, da je ravno Izola glede na površino, teren in dostopnost določenih delov mesta ustrezna," je zapisal Crnić. Glede na lanske izkušnje, ko so reševalci na kolesih opravili sedem obravnav, so se odločili, da se bo pilotni projekt izvajal ob sobotah le na območju Izole, s pričetkom okoli poldneva. Izvedba bo stekla ta vikend, v projektu sodeluje 12 reševalcev, vedno pa bosta delovala po dva skupaj, so dodatno pojasnili v reševalni službi.

Ob podpori trgovine Ritoša iz Izole medtem reševalci nadaljujejo z iskanjem sponzorjev tako za opremo kot za financiranje izvedbe projekta, je še sporočil Crnić, ki je prepričan, da se bo ideja razvila in našla širšo podporo in stalno financiranje. "Že ena uspešna intervencija lahko pomeni povrnitev investicije in stroškov delovanja take službe, ki bi bila za Izolo velika pridobitev," je prepričan.

Kje vse delujejo turistične ambulante na Obali?

V času poletne turistične sezone na Obali sicer zdravstveno oskrbo dopolnjujejo tudi turistične ambulante. V okviru Zdravstvenega doma Izola turistično ambulanto odpirajo v ponedeljek, 15. julija, delovala pa bo do 1. septembra. Ambulanta glede na razpored deluje v ambulantah pediatrov in splošnih zdravnikov, turistom, ki so nastanjeni na območju občine Izola, pa bodo zdravniki v teh ambulantah na voljo vsak dan med tednom med 14. in 15. uro, so pojasnili v Zdravstvenem domu Izola.

Že od 22. junija pa deluje poletna in urgentna ambulanta v Luciji, ki spada pod okrilje Zdravstvenega doma Piran. Kot je zapisano na spletni strani zdravstvenega doma, nudi ambulanta za območje piranske občine nujno medicinsko pomoč vsak dan med 7. in 24. uro, nudijo pa jo zdravnik in dva zdravstvena tehnika z reanimobilom. V okviru poletne ambulante pa je pomoč občanom in turistom na voljo vsak dan v tednu. Poletna in urgentna ambulanta v Luciji bo delovala do 8. septembra.

Ob tem v zdravstvenem domu navajajo še, da poteka triaža življenjsko ogroženih primerov prek klicnega centra na številki 112. Bolniki, ki imajo izbranega zdravnika na Obali, pa so dolžni tudi v poletnem času poiskati zdravniško pomoč najprej pri izbranem zdravniku ali zdravniku, ki ga med odsotnostjo nadomešča.