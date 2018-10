Na obalnem političnem parketu vse bolj pestro

Dolgoletni koprski župan Boris Popovič ima iz dneva v dan več izzivalcev - zadnji med njimi je njegov nekdanji tesen sodelavec Gašpar Gašpar Mišič. Ta pravi, da je čas za menjavo na čelu občine, ki deluje po načelu enoumja in strahovlade. Do menjav pa bo zagotovo prišlo v Izoli in Piranu, kjer dosedanja župana ne bosta kandidirala.