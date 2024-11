Na obisku pri desetmesečnih četvorčkih

Vsi istočasno jejo, spijo. Spijo celo noč. Če se eden prebudi, ga malo umirimo, ostali spijo. Zdravniki so nam rekli, da je vse vredu, skoraj kot, da bi bili donošeni. Takrat smo bili že presenečeni. Zdaj se definitivno vidi razlika, ko si imel enega dojenčka ali pa če jih imaš več. Nam je zdaj pravi izziv, da gremo skupaj na sprehod. To je logistika, da spakiramo, da se pripravimo. Traja, da pridemo do parka, pripovedujeta starša.

Previjanje, hranjenje, uspavanje. Pri družini Petrovič je vse krat štiri. Dva para rok nista dovolj, da nahranita vse naenkrat, zato dva potrpežljivo počakata. Marko, Matej, Jovan in Luka imajo sicer zelo usklajen ritem hranjenja in spanja, pri Petrovičih pa - kljub štirim dojenčkom - ni neprespanih noči.

Danes 10 mesečni dojenčki kot nedonošenčki - najlažji Luka je ob rojstvu tehtal 1030 gramov, najtežji Matej pa 1450 gramov - obiskujejo razvojno ambulanto. In gre jim odlično. "Zdravniki so nam rekli, da je vse vredu, skoraj kot, da bi bili donošeni". Milana in Nemanja se še vedno spominjata prvih pregledov v nosečnosti - iz tedna v teden novo presenečenje.

Nosečnosti je potekala brez posebnosti, prav tako porod s carskim rezom. Prvi mesec so novorojenčki preživeli v inkubatorju, po dveh mesecih v porodnišnici, pa jih je doma pričakal 6-letni bratec Konstantin. Začela se je povsem nova družinska dinamika.

"Zdaj se definitivno vidi razlika, ko si imel enega dojenčka ali pa če jih imaš več. Nam je zdaj pravi izziv, da gremo skupaj na sprehod. To je logistika, da spakiramo, da se pripravimo. Traja, da pridemo do parka," pripovedujeta starša.

Nagajivi in živahni dojenčki so sicer pravi čudež - zanositve s četvorčki so namreč izredno redke, sploh, če gre za spontano zanositev, kot je bilo pri Petrovičih. Še bolj redke so nosečnosti s tako lepim razpletom. V povprečju pa je možnost za rojstvo četvorčkov ena na 500.000.