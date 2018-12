Svet na Kanalu A na obisku pri kužku Zippu, ki je preživel padec v globino

Obiskali smo francoskega buldoga Zippa. Na večernem sprehodu je zbežal in izginil brez sledi. Iskali so ga vsi sorodniki družine, celotna vas, lovci ... Niso pa se zavedali, da je kuža pravzaprav ves čas pod njimi. Po treh dneh so ga našli, ko se je eden od lovcev spomnil, da na tem območju sicer je neka jama, a že sam takoj dodal, da če je res padel vanjo, da ga verjetno ni več med nami. A k sreči je.

