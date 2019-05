Na obisku v Sloveniji ruski zunanji minister Sergej Lavrov

Kot so navedli na ministrstvu za zunanje zadeve, obisk ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova v Sloveniji pomeni nadaljevanje dvostranskega dialoga med državama. Miro Cerar in Lavrov, ki je bil nazadnje na delovnem obisku v Sloveniji februarja lani, sta se sešla že v torek na Gradu Strmol.

Sergej Lavrov in Miro Cerar

Ob robu obiska bo v Šmartnem pri Litiji odkrit spomenik avtorju prvega rusko-slovenskega slovarja Davorinu Hostniku (1853–1929). Hostnik je na prelomu iz 19. v 20. stoletje pomembno prispeval h krepitvi slovensko-ruskih kulturnih in znanstvenih stikov. Med drugim je avtor prvega rusko-slovenskega in slovensko-ruskega slovarja s kratkima slovnicama obeh jezikov. Hostnik velja za osrednjega romanista in prevajalca v 70. letih 19. stoletja na Slovenskem.

Rusija je pomembna gospodarska partnerica Slovenije, obseg blagovne menjave med državama je bil lani vreden 1,16 milijarde evrov. Blagovna menjava med državama je rekordni obseg dosegla leta 2013, ko je znašala 1,47 milijarde evrov. V naslednjih letih je sledil upad zaradi slabših gospodarskih razmer na ruskem trgu in sankcij EU proti Rusiji.