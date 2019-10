Na obletnico Trubarjevega rojstva praznujemo dan reformacije

V Sloveniji je 31. oktober dan reformacije, praznik in dela prost dan, ki obuja spomin na versko, politično in kulturno gibanje v 16. stoletju. Slovenci hkrati obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika in se spominjamo Trubarja.

Osrednje bogoslužje ob dnevu reformacije je vodil škof Geza Filo v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani. Udeležili so se bodo tudi predsednik republike Borut Pahor, premier Marjan Šarec in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Bogoslužje ob dnevu reformacije je bilo tudi v evangeličanski cerkvi Martina Luthra v Murski Soboti. Na Trubarjevi domačiji v Rašici bo zvečer slavnostna prireditev ob dnevu reformacije, na kateri bo slavnostni govornik predsednik republike Pahor. Zbranim bo spregovorila tudi zgodovinarka Barbara Žabota, prireditev pa bo obogatil koncert Janeza Dovča in Boštjana Gombača. Državna proslava ob dnevu reformacije FOTO: Miro Majcen Osrednja državna proslava je bila v sredo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.Kot je v nagovoru izpostavil predsednik državnega zbora Dejan Židan, obeležujemo prelom časa in civilizacijski preskok v kulturnem in jezikovnem popotovanju slovenskega naroda. Reformacija je po Židanovih besedah kot gibanje pričevala času, ko je kompleks družbenih dilem močno polariziral takratno družbo. Nenadomestljivo je vplivala na versko, politično, družbeno in kulturno sliko Evrope. Reformacija kot versko, kulturno in politično gibanje se je začela 31. oktobra 1517, ko je nemški menih in profesor za biblijsko teologijo Martin Luther na vrata cerkve v Wittenbergu obesil 95 tez, v katerih je zahteval prenovo Cerkve. To je pomembno vplivalo na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, tudi na slovensko književnost. V tem času je nastala prva knjiga v slovenskem jeziku - Katekizem, ki jo je napisal Primož Trubar, s tem je slovenščina postala knjižni jezik. V Sloveniji je dan reformacije praznik od leta 1992.