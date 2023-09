Na območju avgustovskih poplav lahko pade do 20 litrov dežja na kvadratni meter

Zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov je Agencija RS za okolje izdala posebno vremensko napoved za območje Gorenjske, Savinjske in Koroške regije. Ta na omenjenih območjih za danes napoveduje krajevne plohe in posamezne nevihte s skupno količino padavin do 20 litrov na kvadratni meter.

Na območjih, ki so jih avgusta prizadeli poplave in plazovi, bo danes spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Možni bodo krajši krajevni nalivi. Ponekod pa bo ostalo povsem suho. V petek bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije še možne posamezne plohe, a bosta količina in intenziteta majhni. V nadaljevanju bo večinoma suho. icon-expand Deževje v Ljubljani FOTO: Bobo Za preostalo Slovenijo je napoved podobna. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo v zahodni in osrednji Sloveniji plohe in nevihte, ki se bodo čez dan razširile nad vzhodno polovico države. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija. V petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Le ponekod bodo nastale posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo deloma sončno in večinoma suho vreme. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Še vedno bo razmeroma toplo. Predvsem v soboto bodo nastajale krajevne padavine.