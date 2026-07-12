Požar na območju Bohinja: 'Pri podtalnih požarih se ogenj hitro razširi'

Kot je za naš spletni portal povedal gasilski poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Bohinjska Bistrica Silvo Režek, je požar izbruhnil na zelo nedostopnem območju, zato so se odločili, da za pomoč prosijo državno enoto Air Tractor. Trenutno jim pomoč nudita dva Air Tractorja, v veliko pomoč jim je tudi helikopter letalske policijske enote in Gorska reševalna služba Bohinj.

"Trenutno je Bohinjsko jezero zelo obiskano in imamo kar nekaj enot gasilcev in zaščite za reševanje na vodi, ki skrbijo za varnost obiskovalcev," je dejal in povedal, da je zaprt le del jezera, da lahko letala nemoteno zajemajo vodo.