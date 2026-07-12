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Zgodba se razvija

Požar na območju Bohinja: 'Pri podtalnih požarih se ogenj hitro razširi'

Bohinj, 12. 07. 2026 12.55 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Zajem vode

Požar na težko dostopnem območju na vrhu planine Bela glava v bližini Triglavskih jezer gasilci gasijo s pomočjo dveh Air Tractorjev. Največji problem je nedostopnost terena, so sporočili gasilci. Požar se nahaja zunaj planinskih poti, so še dodali.

Kot je za naš spletni portal povedal gasilski poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Bohinjska Bistrica Silvo Režek, je požar izbruhnil na zelo nedostopnem območju, zato so se odločili, da za pomoč prosijo državno enoto Air Tractor. Trenutno jim pomoč nudita dva Air Tractorja, v veliko pomoč jim je tudi helikopter letalske policijske enote in Gorska reševalna služba Bohinj.

"Trenutno je Bohinjsko jezero zelo obiskano in imamo kar nekaj enot gasilcev in zaščite za reševanje na vodi, ki skrbijo za varnost obiskovalcev," je dejal in povedal, da je zaprt le del jezera, da lahko letala nemoteno zajemajo vodo.

Podtalni požari, ki se počasi širijo

"Ti naši požari so za razliko od tistih, ki jih vidimo v kraškem svetu, drugačni – gre za podtalen požar, kjer se ogenj hitro razširi. Ne gre za ogromne površine, problem je nedostopnost. Sam požar se počasi širi pod tlemi na druge predele, zato poskušamo že na začetku vse sile napeti, da se zadeva ne bi razširila na širša območja," je še pojasnil Režek.

Zajem vode iz Bohinjskega jezera

Z bohinjske občine so sporočili, da na območju Bohinjskega jezera poteka postopek zajemanja vode z letali za gašenje požarov tipa Air Tractor. Prvi prelet letala je bil predviden ob 10.30, so zapisali.

Zajem vode
Zajem vode
FOTO: Občina Bohinj

Zato so vse obiskovalce Bohinjskega jezera opozorili, naj ne vstopajo v koridor za zajem vode, in prosili za razumevanje in upoštevanje morebitnih varnostnih navodil pristojnih služb.

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