Nad Bohinjem se je sprožil snežni plaz: izkopali eno zasuto osebo

Kot je prvi poročal portal N1, se je plaz sprožil nekaj po 14. uri, ko so bili na na območju Bogatinskega sedla tudi pohodniki. Na Policijski upravi Kranj so nam potrdili, da so ob sprožitvi plazu prejeli obvestilo, da naj bi bila zasuta ena ali več oseb. Eno osebo so reševalci že izkopali in ni poškodovana, neuradno pa naj sicer ne bi bilo več zasutih oseb.

So pa na novogoriški policijski upravi seznanjeni s primerom dveh turnih smučarjev, ki ju je danes na območju Kanina zasul plaz, a sta se rešila sama in se srečno vrnila v dolino.

Reševalna akcija še vedno poteka, na območje sta poletela tudi dva helikopterja. Akcijo sicer zaradi megle in močnega vetra otežuje tudi vreme.