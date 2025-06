Na območju Bohinja več poginov hišnih ljubljenčkov? Policija preiskuje

OGLAS

V zavodu Turizem Bohinj so za 24ur.com potrdili, da se zaradi tega v zadnjem času soočajo s povečanim številom klicev. "Prejeli smo več klicev, ki smo jih posredovali na občino," so pojasnili. Dodali so, da primeri zastrupitev niso osamljeni in da obstaja sum, da so posledica človeškega vpliva. Prve klice v zvezi s tem so začeli prejemati včeraj. Primer zastrupitve so včeraj obravnavali tudi v Gorski reševalni službi Kranj: "Ob 13.23 smo bili aktivirani zaradi zastrupitve psa. Prepeljali smo ga na veterinarsko kliniko v Kranju ter ga predali v nadaljno oskrbo," so zapisali.

"Po do sedaj izvedenem preverjanju o dogodku, kot izhaja iz fotografije na socialnih omrežjih, do sedaj nismo bili obveščeni. Smo pa na podlagi zaznane objave začeli s preverjanjem navedb in bomo v primeru ugotovljenih elementov prekrška ali uradno pregonljivega kaznivega dejanja iz pristojnosti policije tudi ustrezno ukrepali oziroma o tem obvestili druge pristojne inštitucije," so nam sporočili s Policijske uprave Kranj.

"V Bohinjskem jezeru (Ukanc) naj bi bile cianobakterije, ne vem, ali so jih že potrdili za 100-odstotno, ker drugače niso značilne za nižjo temperaturo vode," kot je zapisala uporabnica omrežja Instagram. "Zastrupilo se je že kar nekaj psov v zadnjih tednih, večina se je žal končala s poginom," je med drugim še dodala. Tovrstne primere zastrupitev naj bi zaznala že pred dvema letoma. Po tresenju in slinjenju naj bi psi poginili v roku pol ure do ure po zaznanih simptomih.