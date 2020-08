Na območju Cerknice ustavili tovorno vozilo z 42 migranti

V torek okoli 19. ure so policisti v Podskrajniku ustavili tovorno vozilo znamke Renault, slovenskih registrskih oznak. V postopku je bilo

ugotovljeno, da sta 46 letni voznik in 50 letni sopotnik, oba slovenska državljana, v vozilu prevažala 42 tujcev (državljanov Afganistana, Pakistana, Indije in Nepala), ki so nezakonito prestopili državno mejo. Slovencema je bila zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo ali ozemlje države odvzeta prostost.

Prav tako v torek v popoldanskem času, so policisti v Livoldu ustavili osebno vozilo znamke Mazda, poljskih registrskih oznak. V postopku je bilo ugotovljeno, da je 24 letni voznik, državljan Ukrajine, v vozilu prevažal 3 tujce (državljane Afganistana), ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ukrajincu je bila zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo ali ozemlje države odvzeta prostost.



Policisti glede obeh kaznivih dejanj nadaljujejo z zbiranjem obvestil, osumljenci pa bodo privedeni k preiskovalnemu sodniku. Postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci pa še potekajo.

Skril se je na podvozje priklopnega vozila

V torek popoldne so policisti obravnavali še en primer povezan z nedovoljenim vstopom v državo. Na mejnem prehodu Gruškovje so namreč na podvozju priklopnega vozila bosanskih registrskih oznak odkrili državljana Maroka. Po končanem postopku so ga policisti zavrnili nazaj na Hrvaško, so sporočili iz PU Maribor.