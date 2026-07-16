Na območju Dolenje vasi opazili več medvedk z mladiči

Medvedjim mladičem se nikoli ne približujte, saj je medvedka v bližini in lahko zaščitniško reagira, opozarjajo na občini.
Če opazite medveda v neposredni bližini naselja ali menite, da predstavlja nevarnost, o tem obvestite pristojne službe oziroma številko 112.
Kako ravnati ob srečanju?
Če opazite medveda, se mu ne približujte in ga ne motite. Počasi se umaknite v smeri svojega prihoda in pustite medvedu dovolj prostora za nadaljevanje poti. Premikajte se počasi, brez hitrih gibov in brez kričanja, da se medved ne bi počutil ogroženega in se začel braniti. V izjemnih primerih lahko medved izvede tako imenovani lažni napad, pri katerem pa ni fizičnega stika, ampak želi zgolj prestrašiti neželenega obiskovalca. Obstanite ali počasi lezite na tla z obrazom navzdol. Najverjetneje se bo medved ustavil tik pred vami brez fizičnega stika.
Psa imejte v gozdu na povodcu. Če pes naleti na medveda, ga namreč lahko v iskanju pomoči privede naravnost k vam.
Ne približujte se medvedu, ki se hrani na truplu živali. V večini primerov se medved od hrane umakne, vendar pa se lahko odloči, da bo vir hrane branil pred vsiljivcem.
Medvedjemu brlogu se ne približujte in ne poskušajte vstopiti vanj.
Ostankov hrane ali drugih organskih odpadkov ne odlagajte v gozdu, v bližini planinskih koč, v bližini gozdnega roba ali v bližini naselij, ker to lahko privabi medveda. Odpadke odlagajte v medvedu nedostopne smetnjake.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.