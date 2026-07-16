Na območju Dolenje vasi opazili več medvedk z mladiči

Medvedjim mladičem se nikoli ne približujte, saj je medvedka v bližini in lahko zaščitniško reagira, opozarjajo na občini. Če opazite medveda v neposredni bližini naselja ali menite, da predstavlja nevarnost, o tem obvestite pristojne službe oziroma številko 112.

Kako ravnati ob srečanju?

Če opazite medveda, se mu ne približujte in ga ne motite. Počasi se umaknite v smeri svojega prihoda in pustite medvedu dovolj prostora za nadaljevanje poti. Premikajte se počasi, brez hitrih gibov in brez kričanja, da se medved ne bi počutil ogroženega in se začel braniti. V izjemnih primerih lahko medved izvede tako imenovani lažni napad, pri katerem pa ni fizičnega stika, ampak želi zgolj prestrašiti neželenega obiskovalca. Obstanite ali počasi lezite na tla z obrazom navzdol. Najverjetneje se bo medved ustavil tik pred vami brez fizičnega stika. Psa imejte v gozdu na povodcu. Če pes naleti na medveda, ga namreč lahko v iskanju pomoči privede naravnost k vam.

Medvedji mladiči FOTO: Shutterstock