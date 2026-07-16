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Na območju Dolenje vasi opazili več medvedk z mladiči

Ribnica, 16. 07. 2026 12.49 pred 40 minutami 2 min branja 30

Avtor:
M.S.
Medvedka z mladičem

Na območju Dolenje vasi v občini Ribnica so v zadnjem času opazili več medvedk z mladiči. Občina lokalne prebivalce in obiskovalce poziva k previdnosti, predvsem pri gibanju v gozdu oz. na gozdnih poteh.

Medvedjim mladičem se nikoli ne približujte, saj je medvedka v bližini in lahko zaščitniško reagira, opozarjajo na občini.

Če opazite medveda v neposredni bližini naselja ali menite, da predstavlja nevarnost, o tem obvestite pristojne službe oziroma številko 112.

Kako ravnati ob srečanju?

Če opazite medveda, se mu ne približujte in ga ne motite. Počasi se umaknite v smeri svojega prihoda in pustite medvedu dovolj prostora za nadaljevanje poti. Premikajte se počasi, brez hitrih gibov in brez kričanja, da se medved ne bi počutil ogroženega in se začel braniti. V izjemnih primerih lahko medved izvede tako imenovani lažni napad, pri katerem pa ni fizičnega stika, ampak želi zgolj prestrašiti neželenega obiskovalca. Obstanite ali počasi lezite na tla z obrazom navzdol. Najverjetneje se bo medved ustavil tik pred vami brez fizičnega stika.

Psa imejte v gozdu na povodcu. Če pes naleti na medveda, ga namreč lahko v iskanju pomoči privede naravnost k vam.

Medvedji mladiči
Medvedji mladiči
FOTO: Shutterstock

Ne približujte se medvedu, ki se hrani na truplu živali. V večini primerov se medved od hrane umakne, vendar pa se lahko odloči, da bo vir hrane branil pred vsiljivcem.

Medvedjemu brlogu se ne približujte in ne poskušajte vstopiti vanj.

Ostankov hrane ali drugih organskih odpadkov ne odlagajte v gozdu, v bližini planinskih koč, v bližini gozdnega roba ali v bližini naselij, ker to lahko privabi medveda. Odpadke odlagajte v medvedu nedostopne smetnjake.

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KOMENTARJI30

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MarkoJur
16. 07. 2026 13.20
Ko bodo zveri na Golovcu, Rožniku, Šmarni gori in še kje, bo odnos do le teh zeeeelooo drugačen!
Odgovori
+1
3 2
Bbcc12
16. 07. 2026 13.24
Saj bojo kmalu. Še dobro da je sedaj odlov odobren, da se število zmanjša.
Odgovori
-2
0 2
SpamEx
16. 07. 2026 13.13
Menim da je prihodnost centralizacija ljudi v mestih, naravno okolje ki ga je človek udvzel zase pa bo vrnjeno živalim. Tam vidim postavljeno tablo "Samo na lastno odgovornost! življenje ubija."
Odgovori
-1
3 4
Bbcc12
16. 07. 2026 13.14
Ahahaha. In potem se jaz smešim.🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
16. 07. 2026 13.16
da
Odgovori
+2
3 1
Bbcc12
16. 07. 2026 13.20
In živali bojo kdaj pa kdaj v mestih tudi pojedle kakega človeka. Ampak važno da je žival cela in ima vso pravico.😅😅😅😅
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-3
0 3
SpamEx
16. 07. 2026 13.23
Na planetu Zemlja ni zastonj 8,7 miljona živalskih in rastlinskih vrst, ki tvorijo celoto imenovano življenje.
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0 0
Bbcc12
16. 07. 2026 13.28
Res je zato pa je potrebno živalsko vrsto zaščiti in regulirati če je preveč. Razen če imaš raje živali kot sebe. Vse ima svoje meje in zakonitosti.
Odgovori
0 0
PinkFrižider
16. 07. 2026 13.30
Medvedje plešejo🕊️ če niso plišaste pošasti..
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0 0
Mučenik
16. 07. 2026 13.12
verjetno jih mame peljejo vpisat v vrtec...........
Odgovori
+0
1 1
Bbcc12
16. 07. 2026 13.16
In aktivisti so varuške.👍🏻😅
Odgovori
+0
2 2
Jaz17
16. 07. 2026 13.11
Gandhi je izjavil, da se kultura naroda kaže v odnosu do živali!
Odgovori
+3
4 1
Jaz17
16. 07. 2026 13.06
Bbcc12? Predvidevam, da si strasten lovec, da ne uporabim kake primernejše besede?!
Odgovori
+1
2 1
Bbcc12
16. 07. 2026 13.15
Ne. Sem realen človek. In ne naiven aktivist.
Odgovori
-1
1 2
Jaz17
16. 07. 2026 13.17
OČITNO TI TA TVOJA REALNOST ŽE PRECEJ ŠKODI!?
Odgovori
+0
2 2
Bbcc12
16. 07. 2026 13.21
Naivnost je veliko bolj škodljiva.
Odgovori
+0
2 2
kivzfccz
16. 07. 2026 13.04
Prav je ,da se medvede zaščiti. Pod nujno bi morali ustanoviti društvo za zaščito medvedov. Člani društva bi morali poplačati škodo ki jo zveri povzročajo iz svojih zepov. Če bo pa škodo poravnavala država,naj onaurejuje z populacijo.
Odgovori
+0
2 2
Bbcc12
16. 07. 2026 12.55
Regulacija medvedje popolucaji ali pa medvede aktivistom v blok.
Odgovori
+5
8 3
Jaz17
16. 07. 2026 12.59
In kdo si ti, da imaš pravico do življenja, medvedi pa ne?!
Odgovori
-1
3 4
SpamEx
16. 07. 2026 13.01
Ali pa se ti preseli v blok če ti je sobivanje taka španska vas
Odgovori
-1
3 4
Bbcc12
16. 07. 2026 13.02
Kdo si ti da si medvedu odvzel življenski prostor. Tam je nekoč živel medved. Ne bodi neumen no. In ne piši gluposti.
Odgovori
-6
0 6
SpamEx
16. 07. 2026 13.02
ali misliš da si sam?
Odgovori
+3
3 0
Bbcc12
16. 07. 2026 13.04
Zaradi takih divji prašiči po nemških mestih hodijo. In namesto gulaža jim delajo škodo. Sedaj pa se blokovčari čudijo.
Odgovori
+0
3 3
Ana desetnica
16. 07. 2026 13.05
Zakaj pa on nima pravice do življenja, medvedi pa ? Kdo koga ogroža? On medvede ali medvedi njega? A res misliš, da lahko zmagaš proti medvedu? Zdaj se delaš pametnega, ker misliš, da ga nikoli ne boš srečal, ne ti ne tvoja družina.
Odgovori
+0
2 2
Ana desetnica
16. 07. 2026 13.06
Kakšno sobivanje? A res misliš, da bi te medved gledal v svojem brlogu, pa še hrano delil s tabo?
Odgovori
+1
3 2
Bbcc12
16. 07. 2026 13.06
Populacija se uravnava. Medvedi se bojo tako namnozili da bojo po mestih hodili. Potem ne boš tako pameten. Nimaš pojma vglavnem.
Odgovori
-1
2 3
SpamEx
16. 07. 2026 13.08
Bbcc12 nehaj se smešit
Odgovori
+4
4 0
Bbcc12
16. 07. 2026 13.12
Spam@ veliko bolj ti kot jaz.
Odgovori
-3
0 3
Bbcc12
16. 07. 2026 13.13
Res je pa da eni od teh glupi aktivistov dobro živijo.
Odgovori
-3
0 3
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