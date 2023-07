Na območju Elektra Maribor brez elektrike ostalo 50.000 odjemalcev

Močne nevihte s silovitim vetrom, nalivi in točo so poškodovale tudi daljnovode, zato ponekod poročajo o motnjah v dobavi električne energije. Na območju Elektra Maribor je ponoči brez elektrike ostalo 50.000 odjemalcev. Težave imajo tudi na Bovškem in na območju Elektra Celje.

Iz Elektra Primorska so sporočili, da je tekom noči zaradi močnega neurja prihajalo do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije na nekaterih mestih distribucijskega področja. Trenutno je brez električne energije še 1952 odjemalcev na Bovškem (Plužna, Kanin, Trenta) in del Breginjskega kota, Livek, Sela nad Podmelcem, Avče in praktično celotna Baška grapa. Večinoma gre za podrta drevesa na daljnovodih in potrgane žice. Ekipe so na terenu in se trudijo vzpostaviti normalno stanje, so zapisali in dodali, da bodo napake dokončno sanirane tekom dneva.

Močne nevihte z vetrom so nekaj po 3. uri zjutraj zajele Maribor in povzročile poškodbe električnega omrežja. Brez elektrike je okoli 4.30 ostalo približno 50.000 odjemalcev na območju Elektra Maribor. Njihovi zaposleni so do jutra s preklopitvami to število že zmanjšali. Nekaj čez 7. uro je bilo brez napajanja še 41.000 odjemalcev, in sicer največ na območju Ptuja, Dornave, Lenarta, Ljutomera, Mačkovcev, Grada, Otovcev, Murske Sobote, Gaberja, Sela, Puconcev, Podvelke, Radencev, Vidma, Apač, Črncev, Zamarkove, Presike, Ruš, Limbuša, Selnice, Kamnice, Sladkega Vrha in Kungote.

icon-expand Zaradi močnih neviht so ponekod ostali brez elektrike (slika je simbolična). FOTO: AP

"Zavedamo se pomena zanesljive oskrbe z električno energijo za vsa gospodinjstva in gospodarstvo in vseh nevšečnosti, ki jih prekinitev napajanja z električno energijo prinese s seboj. Sodelavci se že ves čas trudijo čim prej zmanjšati število odjemalcev, ki so brez napajanja z električno energijo s preklopitvami in izločevanjem okvarjenih sektorjev. Prav tako so že od zgodnjega jutra na terenu ekipe sodelavcev, ki odpravljajo napake," so v Elektro Maribor zapisali na svoji spletni strani.