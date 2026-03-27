Elektro Maribor: Vsem danes ne bodo uspeli zagotoviti elektrike

Na območju poteka odstranjevanje posledic vetra, ponekod pa razmere dodatno otežuje sneg. V višje ležečih predelih nekaterih občin so po podatkih občanov nastali tudi do dva metra visoki snežni nanosi, zato so ponekod aktivirali tudi plužne službe.

Na interventni številki 112 so v Regijskem centru za obveščanje Maribor od 26. marca do danes do 11. ure zabeležili več kot 590 klicev občank in občanov. Prizadetih je bilo najmanj 17 občin, ki so sporočile naslednje število intervencij: Mestna občina Maribor 43, Slovenska Bistrica 19, Hoče - Slivnica 18, Rače - Fram 18, Šentilj 16, Miklavž na Dravskem polju 10, Pesnica in Duplek po 8, Starše 7, Poljčane 4, Lenart, Makole in Cerkvenjak po 2, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah po 1 ter Oplotnica 1. Podatki še niso dokončni, ob tem pravijo pristojni. Na terenu je sodelovalo 42 gasilskih enot in Javna gasilska brigada Maribor, skupno približno 400 gasilcev. V posameznih občinah so bili aktivirani tudi poveljniki civilne zaščite, na regijski ravni pa so zagotovili materialno-tehnična sredstva, kot so zaščitne folije, agregati in svetlobni stolpi. Za zdaj občine dodatne pomoči niso zahtevale. Pristojni občane pozivajo k samozaščitnemu ravnanju in strpnosti, predvsem ob morebitnih zamudah pri intervencijah. Lastnikom gozdov svetujejo, naj se za zdaj izogibajo obiskom gozdov, dokler se razmere ne umirijo, obenem pa naj poskrbijo tudi za varnost domačih živali. Občane ob tem pozivajo, naj številko 112 uporabljajo le za nujne primere in je ne obremenjujejo z nenujnimi klici.

Elektro Maribor: Nekateri elektrike danes še ne bodo imeli

Če je bilo zjutraj na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 21.500 odjemalcev, še vedno jih je v zgodnjem popoldnevu še vedno okoli 5000. "Na terenu so trenutno vse razpoložljive interventne skupine, ki si prizadevajo za čimprejšnjo in predvsem varno sanacijo okvar. Kljub temu je zaradi močnega vetra odprava napak na določenih območjih izjemno zahtevna, na posameznih terenih pa trenutno celo nemogoča. Na teh lokacijah bo potrebno počakati, da se vremenske razmere umirijo," so sporočili z Elektra Maribor. In pa: "Žal bodo nekateri odjemalci ostali brez oskrbe z električno energijo do jutri. Že v tem trenutku lahko potrdimo, da napetosti ne bo mogoče zagotoviti vsem uporabnikom na območjih Pohorja, kjer so razmere med najzahtevnejšimi."

Težave v Mariboru

Zaradi močnega vetra in vetroloma na območju Maribora in širše okolice opozarjajo na povečano nevarnost pri zadrževanju na prostem, predvsem v parkih, na trgih in na splošno v bližini dreves. Na številnih lokacijah je drevje poškodovano, večje veje pa so ostale ujete v krošnjah, kar predstavlja resno nevarnost za mimoidoče. Posebej izpostavljajo območja, kot je otroško igrišče na Trgu Borisa Kidriča. Kot so sporočili iz mariborskega javnega holdinga, Nigrad trenutno izvaja najnujnejše interventne posege, saj so razmere nevarne tudi za izvajalce del. Na terenu so vse razpoložljive ekipe, celovito odstranjevanje poškodovanega drevja pa bodo opravili po umiritvi vremenskih razmer, predvidoma v začetku prihodnjega tedna. Občane zato pozivajo, naj se ne zadržujejo v Mestnem parku in na vseh območjih v bližini dreves, saj obstaja velika nevarnost podiranja dreves in lomljenja vej. Ob tem so še dodali, da je zbirni center Lahova v upravljanju Snage zaradi močnega vetra in posledičnega odkrivanja strehe začasno zaprt, uporabnikom pa je na voljo zbirni center Plinarniška. Iz Mariborskega vodovoda so sporočili, da lahko na območju Kungote zaradi občasnih izpadov električne energije pride do motenj v oskrbi s pitno vodo. Pristojne službe si prizadevajo za odpravo težav v najkrajšem možnem času, po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo pa priporočajo, da uporabniki pustijo vodo teči toliko časa, da se popolnoma zbistri. Iz varnostnih razlogov je danes ostalo zaprto tudi smučišče na Mariborskem Pohorju, prav tako ne obratuje krožna kabinska žičnica. Močan veter povzroča težave tudi na obeh mariborskih pokopališčih. Še posebej je izpostavljeno pokopališče Dobrava, kjer je prišlo do podrtja nekaj dreves, veter pa raznaša nagrobne sveče in cvetlične aranžmaje, kar še dodatno povečuje nevarnost za obiskovalce. Na mariborski osnovni šoli Franceta Prešerna so danes odpovedali pouk, saj je veter s strehe pometal nekaj sončnih panelov, zato so se zaradi varnosti otrok odločili, da danes ostanejo doma. Kot pojasnjujejo, je predvideno, da bo na strehi telovadnice in šole nameščenih približno 400 panelov, a jih je veter ponoči okoli petnajst odtrgal in odnesel s strehe. Škodo so opazili zgodaj zjutraj, že pred šesto uro. Takoj po tem so obvestili starše, da pouk na matični šoli za ta dan odpade. Po zagotovilih izvajalca in nadzora naj bi šlo za začasno motnjo – pouk odpade le danes, medtem ko bodo poškodovani del sanirali čez vikend.

Na območju Spodnjega Podravja je bilo največ težav z elektriko na ormoškem koncu. Ponoči so se razmere sicer umirile, veter pa se je znova okrepil okoli 4. ure zjutraj. Podrl je več dreves, ponekod je odnesel strešnike, je povedal vodja ptujske izpostav Drago Murko.

V Velenju je odpihnilo streho lope, v kateri vrtec shranjuje zunanje igrače. FOTO: 24ur.com

Dogajanje v Savinjski regiji