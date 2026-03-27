Slovenija

Elektro Maribor: Vsem danes ne bodo uspeli zagotoviti elektrike

Slovenska Bistrica/Maribor, 27. 03. 2026 08.51 pred 5 urami 5 min branja 20

Avtor:
STA U.Z. N.Š.
Popravila

Močan veter je povzročal številne težave na območju severovzhodne Slovenije. Poškodovane so strehe na stanovanjskih, gospodarskih in javnih objektih, veter je podiral drevesa, oviral promet ter povzročal težave na energetski in telekomunikacijski infrastrukturi.

Na območju poteka odstranjevanje posledic vetra, ponekod pa razmere dodatno otežuje sneg. V višje ležečih predelih nekaterih občin so po podatkih občanov nastali tudi do dva metra visoki snežni nanosi, zato so ponekod aktivirali tudi plužne službe.

Na interventni številki 112 so v Regijskem centru za obveščanje Maribor od 26. marca do danes do 11. ure zabeležili več kot 590 klicev občank in občanov.

Prizadetih je bilo najmanj 17 občin, ki so sporočile naslednje število intervencij: Mestna občina Maribor 43, Slovenska Bistrica 19, Hoče - Slivnica 18, Rače - Fram 18, Šentilj 16, Miklavž na Dravskem polju 10, Pesnica in Duplek po 8, Starše 7, Poljčane 4, Lenart, Makole in Cerkvenjak po 2, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah po 1 ter Oplotnica 1. Podatki še niso dokončni, ob tem pravijo pristojni. 

Na terenu je sodelovalo 42 gasilskih enot in Javna gasilska brigada Maribor, skupno približno 400 gasilcev. V posameznih občinah so bili aktivirani tudi poveljniki civilne zaščite, na regijski ravni pa so zagotovili materialno-tehnična sredstva, kot so zaščitne folije, agregati in svetlobni stolpi. Za zdaj občine dodatne pomoči niso zahtevale.

Pristojni občane pozivajo k samozaščitnemu ravnanju in strpnosti, predvsem ob morebitnih zamudah pri intervencijah. Lastnikom gozdov svetujejo, naj se za zdaj izogibajo obiskom gozdov, dokler se razmere ne umirijo, obenem pa naj poskrbijo tudi za varnost domačih živali.

Občane ob tem pozivajo, naj številko 112 uporabljajo le za nujne primere in je ne obremenjujejo z nenujnimi klici.

Elektro Maribor: Nekateri elektrike danes še ne bodo imeli

Če je bilo zjutraj na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 21.500 odjemalcev, še vedno jih je v zgodnjem popoldnevu še vedno okoli 5000.

"Na terenu so trenutno vse razpoložljive interventne skupine, ki si prizadevajo za čimprejšnjo in predvsem varno sanacijo okvar. Kljub temu je zaradi močnega vetra odprava napak na določenih območjih izjemno zahtevna, na posameznih terenih pa trenutno celo nemogoča. Na teh lokacijah bo potrebno počakati, da se vremenske razmere umirijo," so sporočili z Elektra Maribor. 

In pa: "Žal bodo nekateri odjemalci ostali brez oskrbe z električno energijo do jutri. Že v tem trenutku lahko potrdimo, da napetosti ne bo mogoče zagotoviti vsem uporabnikom na območjih Pohorja, kjer so razmere med najzahtevnejšimi."

Težave v Mariboru

Zaradi močnega vetra in vetroloma na območju Maribora in širše okolice opozarjajo na povečano nevarnost pri zadrževanju na prostem, predvsem v parkih, na trgih in na splošno v bližini dreves. Na številnih lokacijah je drevje poškodovano, večje veje pa so ostale ujete v krošnjah, kar predstavlja resno nevarnost za mimoidoče. Posebej izpostavljajo območja, kot je otroško igrišče na Trgu Borisa Kidriča.

Kot so sporočili iz mariborskega javnega holdinga, Nigrad trenutno izvaja najnujnejše interventne posege, saj so razmere nevarne tudi za izvajalce del. Na terenu so vse razpoložljive ekipe, celovito odstranjevanje poškodovanega drevja pa bodo opravili po umiritvi vremenskih razmer, predvidoma v začetku prihodnjega tedna.

Občane zato pozivajo, naj se ne zadržujejo v Mestnem parku in na vseh območjih v bližini dreves, saj obstaja velika nevarnost podiranja dreves in lomljenja vej.

Ob tem so še dodali, da je zbirni center Lahova v upravljanju Snage zaradi močnega vetra in posledičnega odkrivanja strehe začasno zaprt, uporabnikom pa je na voljo zbirni center Plinarniška.

Iz Mariborskega vodovoda so sporočili, da lahko na območju Kungote zaradi občasnih izpadov električne energije pride do motenj v oskrbi s pitno vodo. Pristojne službe si prizadevajo za odpravo težav v najkrajšem možnem času, po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo pa priporočajo, da uporabniki pustijo vodo teči toliko časa, da se popolnoma zbistri.

Iz varnostnih razlogov je danes ostalo zaprto tudi smučišče na Mariborskem Pohorju, prav tako ne obratuje krožna kabinska žičnica. Močan veter povzroča težave tudi na obeh mariborskih pokopališčih. Še posebej je izpostavljeno pokopališče Dobrava, kjer je prišlo do podrtja nekaj dreves, veter pa raznaša nagrobne sveče in cvetlične aranžmaje, kar še dodatno povečuje nevarnost za obiskovalce.

Na mariborski osnovni šoli Franceta Prešerna so danes odpovedali pouk, saj je veter s strehe pometal nekaj sončnih panelov, zato so se zaradi varnosti otrok odločili, da danes ostanejo doma.

Kot pojasnjujejo, je predvideno, da bo na strehi telovadnice in šole nameščenih približno 400 panelov, a jih je veter ponoči okoli petnajst odtrgal in odnesel s strehe. Škodo so opazili zgodaj zjutraj, že pred šesto uro. Takoj po tem so obvestili starše, da pouk na matični šoli za ta dan odpade. Po zagotovilih izvajalca in nadzora naj bi šlo za začasno motnjo – pouk odpade le danes, medtem ko bodo poškodovani del sanirali čez vikend.

Na območju Spodnjega Podravja je bilo največ težav z elektriko na ormoškem koncu. Ponoči so se razmere sicer umirile, veter pa se je znova okrepil okoli 4. ure zjutraj. Podrl je več dreves, ponekod je odnesel strešnike, je povedal vodja ptujske izpostav Drago Murko.

V Velenju je odpihnilo streho lope, v kateri vrtec shranjuje zunanje igrače.
FOTO: 24ur.com

Dogajanje v Savinjski regiji

V Savinjski regiji se vremenske razmere medtem še ne umirjajo. Kot so sporočili iz celjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, so na vrtec v Škalah pri Velenju padle tri smreke in ga poškodovale. Močan veter pa je razkril streho na podružnični Osnovni šoli Svetega Florijana v Občini Rogaška Slatina.

Po navedbah uprave so dopoldne v 17 občinah zabeležili 148 dogodkov, v njih pa je posredovalo 37 prostovoljnih gasilskih društev. Poškodovanih je 27 stanovanjskih objektov, predvsem v Občinah Rogaška Slatina, Zreče in Velenje, ter osem gospodarskih poslopij.

Na območju Rogaške Slatine so sicer sunki vetra minulo noč dosegli hitrost okoli 76 kilometrov na uro.

Zaradi vetroloma je bilo poškodovano tudi distribucijsko omrežje družbe Elektro Celje, kar je povzročilo izpade električne energije. Dopoldne je bilo brez oskrbe še 1433 odjemalcev na območjih Bistrice ob Sotli, Brežic, Nazarij, Krškega, Laškega, Raven na Koroškem in Polzele, medtem ko so na območjih Vojnika in Slovenj Gradca oskrbo že uspeli vzpostaviti.

Preberi še Gregorčič: Do večera še močni sunki, noč bo prinesla nekaj olajšanja
štajerska veter vreme škoda elektrika izpadi

Močan veter 'obrnil' slap Boka

Gasilci, ki so se vračali z intervencije, izpod podrtega drevesa rešili žensko

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kranjski domoljub
27. 03. 2026 14.05
Prijatelj pravi da je štajerska kot v afriki. Vsaki mesec so dva dni brez elektrike. Račun pa je 50% dražji. Nesposobneži postavite že te kable pod zemljo kot ostali razviti svet.
NisemBot
27. 03. 2026 13.56
Tole je lep primer zakaj smo imeli v Yu in vse do leta 91 VZAKONJENO, da mora imet vsaka stanovanjska enota, brez izjeme, svoj lasten priključek na dimnik. Ko je izpad elektrike, te ne reši nič drugega kot peč na drva!
Julijann
27. 03. 2026 12.35
A bi že enkrat pomagali vso to visoko drevje ob cestah, ob električnih žilah, ob stavbah ...
bronco60
27. 03. 2026 11.46
Men je pa kante premetaval,pa to.
JApajaDAja
27. 03. 2026 11.38
če malo pobrskamo po spominu...okrog velike noči je bilo veliko naravnih katastrof...od potresov naprej....
stoinena
27. 03. 2026 10.22
to vam bo zdaj vse golube štromar rešil.
stoinena
27. 03. 2026 10.20
kupujte podrte stavbe za 7 milijonov, namesto da sanirate električno omrežje. bravo. dobro da je energetik premier, ne vem kaj bi bilo če bi bil pek. adijo pamet.
ptičar
27. 03. 2026 10.13
Js sm brez stroma že od učer k sm iz sihta dam prsu.partnerka ma dons frej klicala še ni k ma prazn telefon tko da predvidevam da je se kr tma.24 ur tma?
Snopsmajster
27. 03. 2026 10.08
Ce bi elektro kable speljal pod zemljo ne bi bilo toliko izpadov.tako pa si kuje nilijonske dobičke,saj je na stebrih še najbolj poceni,pa tudi če se podere se še stalno izplača Oderuhi Požrešni !!!
stoinena
27. 03. 2026 10.21
enga kemta plačaš da ti z ralom potegne in spustiš kable v zemljo. ne rabiš milijonov za to. to zna folk sam narest, da ima mir. če bi jim pustili bi blo že vse zrihtano.
stoinena
27. 03. 2026 12.41
"kmeta"
St. Gallen
27. 03. 2026 09.50
Znanec jih je ze nekajkrat klical da visi dovodni kabel ,.ki se je "olupil "od napenjalne zice...caka ze 5 let, da pridejo menjati 15 m kabla
Domacin
27. 03. 2026 09.25
Bivšega dolgoletnega direktorja EM Sovića vprašat, kaj je delal vsa ta leta - elektro distribucije vseh zadnjih 50 let obvladuje rdeči lobi ---- srake €€€€ - vlagalo pa se premalo ....
JApajaDAja
27. 03. 2026 11.42
firme,ki jim je elektrika posel se oglašujejo po msm kot da prodajajo nekaj,kar težko prodati.. infrastrukturo pa naj sami saniramo....?!
jouža
27. 03. 2026 09.24
Že v reportažah ob prejšnjem večjem izpadu zaradi parih snežink je bilo mogoče opaziti stare lesene električne drogove, ki jih že dolgo ni nikjer drugje po Sloveniji. Seveda je najbolj pomemben dobiček tudi za ceno posodabljanja infrastrukture.
SEHE
27. 03. 2026 09.18
Ne zaradi vetra ampak zaradi slabe in zanemarjene infrastrukture. Bivšega dolgoletnega direktorja EM Sovića vprašat, kaj je delal vsa ta leta!
xelA
27. 03. 2026 09.13
Po eni strani dobro da narava včasih ''pomaga'' elektru maribor posodobit infrastrukturo.
Darko32
27. 03. 2026 09.09
No pa smo tam. Sedaj vidimo, da paneli na strehah letijo kot papir okrog. Tukaj vidimo nek drugi problem in to je, da zakonitosti narave nihče več ne upošteva.
IS58
27. 03. 2026 13.11
In to ti je v veselje?
bibaleze
Portal
Tudi ta zvezdnik bo kmalu postal očka
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila, da je noseča
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Tako je videti Zala Djuric po porodu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
vizita
Portal
Kaj se v resnici zgodi s telesom, če jeste samo sadje?
27-letnici je srce zastalo med spanjem, partner ji je rešil življenje
27-letnici je srce zastalo med spanjem, partner ji je rešil življenje
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
cekin
Portal
Kako proizvajalci omejujejo življenjsko dobo naprav?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
moskisvet
Portal
Zgodba, ki je razkrila globljo resnico o razpadajočem zakonu
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Cunami 'slopa' je tu
Cunami 'slopa' je tu
dominvrt
Portal
Revolucionaren trik za čist WC brez kapljice klora
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
okusno
Portal
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Preverite, koliko veste o hrani, ki jo jeste
Preverite, koliko veste o hrani, ki jo jeste
voyo
Portal
Rocky 3
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
