Slovenija

Na območju Emonike petzvezdnični hotel, vodili ga bodo Španci

Ljubljana, 12. 05. 2026 09.55 pred 29 minutami 3 min branja 5

Avtor:
STA M.S.
Južni del kompleksa Emonika

Glavni investitor projekta Emonika Mendota Invest je z družbo Eurostars Hotel Company, hotelsko divizijo španske skupine Grupo Hotusa, podpisal pogodbo za upravljanje hotela. V južnem delu kompleksa Emonika bo tako zaživel hotel blagovne znamke Eurostars s petimi zvezdicami in 205 sobami. Odprtje hotela je predvideno leta 2028.

To bo drugi hotel na območju Emonike. Mendota je namreč lani spomladi že podpisala najemno pogodbo za upravljanje hotela pod blagovno znamko Tribe, ki je v lasti hotelske skupine Accor, Mogotel Hotel Group. V severnem delu nastajajočega kompleksa naj bi ga odprli konec leta 2027.

Eurostars Hotel Company v Ljubljani medtem že upravlja tri hotele, s čimer dodatno krepi svoj položaj vodilnega hotelskega upravljavca v prestolnici. Z novim hotelom bo družba v Ljubljani skupaj upravljala 771 sob, kar potrjuje njeno dolgoročno zavezanost mestu in strategiji rasti v Srednji Evropi. Družba z več kot 300 hoteli v 24 državah sodi med deset največjih hotelskih verig v Evropi, navajajo v Mendoti Invest, ki je v lasti madžarske skupine OTP.

Hotel Eurostars bo vključeval sodobne konferenčne in prireditvene prostore s skupno zmogljivostjo približno 560 obiskovalcev, med drugim več prilagodljivih sejnih sob in osrednjo večnamensko dvorano za do 356 obiskovalcev. Hotel bo vključeval tudi restavracijo in bar.

Emonika naj bi zaživela prihodnje leto, vključevala pa bo dva hotela, nakupovalno središče, poslovne prostore in stanovanja.
FOTO: Emonika

Dogovor z družbo Grupo Hotusa in blagovno znamko Eurostars po navedbah direktorja Mendote Invest Pala Forgacsa predstavlja nov pomemben mejnik projekta in dodatno potrjuje vizijo ustvarjanja sodobnega mestnega središča v srcu Ljubljane. "Hotel Eurostars s petimi zvezdicami bo še okrepil mednarodno privlačnost projekta ter prispeval k umeščanju Ljubljane kot vse pomembnejše destinacije za poslovne goste in turiste," je prepričan.

Predsednik družbe Grupo Hotusa Amancio Lopez Seijas sodelovanje označuje kot odlično priložnost za krepitev prisotnosti te hotelske skupine v Srednji Evropi in vključitev v enega najpomembnejših novih urbanih projektov v slovenski prestolnici. "Ljubljana je destinacija z velikim potencialom rasti tako na področju poslovnega kot turističnega obiska, novi hotel Eurostars pa bo na izjemni lokaciji v središču mesta ponudil vrhunsko hotelsko izkušnjo," je zapisal.

Španska veriga

Eurostars Hotel Company, hotelska divizija skupine Grupo Hotusa, je bila ustanovljena leta 2005 in je danes po številu hotelov vodilna hotelska veriga v Španiji ter šesta največja v Evropi. Družba upravlja več kot 300 hotelov v 24 državah, med drugim na 15 evropskih trgih. Portfelj družbe sestavlja sedem blagovnih znamk: Eurostars Hotels, Aurea Hotels, Exe Hotels, Ikonik Hotels, Crisol Hotels, Tandem Suites in Dorma Hotels.

Grupo Hotusa je turistična skupina s skoraj 50-letno zgodovino. Deluje v več kot 130 državah, zaposluje več kot 6000 ljudi in je v letu 2025 ustvarila več kot 1,65 milijarde evrov prihodkov. Skupina je organizirana v tri poslovna področja – hotelska dejavnost pod okriljem Eurostars Hotel Company, hotelske storitve pod blagovno znamko Keytel in distribucijska dejavnost pod blagovno znamko Restel.

Večnamenski kompleks Emonika bo v središču Ljubljane vključeval nakupovalno središče, 187 stanovanj, poslovne prostore in dva hotela. Gradbena dela že tečejo. Emonika naj bi po napovedih zaživela v letu 2027.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Roadkill
12. 05. 2026 10.26
opankovičev turistični resort
Odgovori
0 0
Jaz17
12. 05. 2026 10.25
"Emonika naj bi zaživela prihodnje leto"...to je čez 7 mesecev in pol????...v kateri ustanovi tako slabo pazijo na bolnike?
Odgovori
0 0
ALEX0000
12. 05. 2026 10.22
Škoda. Zaradi teh hotelov se skoraj vsa reprezentančna tekmovanja v vseh športih igrajo v Ljubljani. Včasih je bilo to zelo lepo razporejeno po celi Sloveniji, danes pa se močno občuti centralizacija.
Odgovori
+2
2 0
St. Gallen
12. 05. 2026 10.24
Centralizacija= odmiki od Svice
Odgovori
-1
0 1
Zvonko Kregar
12. 05. 2026 10.16
Vse samo da stanovanj za mlade nebi gradil. Intercontinental in Plaza hotela sta prazna, prebivalci pa plačujejo celo plačo za enosobno stanovanje.
Odgovori
-1
0 1
Roadkill
12. 05. 2026 10.15
Zakva rabmo tok hotelov? turisti de dobrodošli de de
Odgovori
0 0
