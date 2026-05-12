Na območju Emonike petzvezdnični hotel, vodili ga bodo Španci

To bo drugi hotel na območju Emonike. Mendota je namreč lani spomladi že podpisala najemno pogodbo za upravljanje hotela pod blagovno znamko Tribe, ki je v lasti hotelske skupine Accor, Mogotel Hotel Group. V severnem delu nastajajočega kompleksa naj bi ga odprli konec leta 2027.

Eurostars Hotel Company v Ljubljani medtem že upravlja tri hotele, s čimer dodatno krepi svoj položaj vodilnega hotelskega upravljavca v prestolnici. Z novim hotelom bo družba v Ljubljani skupaj upravljala 771 sob, kar potrjuje njeno dolgoročno zavezanost mestu in strategiji rasti v Srednji Evropi. Družba z več kot 300 hoteli v 24 državah sodi med deset največjih hotelskih verig v Evropi, navajajo v Mendoti Invest, ki je v lasti madžarske skupine OTP.

Hotel Eurostars bo vključeval sodobne konferenčne in prireditvene prostore s skupno zmogljivostjo približno 560 obiskovalcev, med drugim več prilagodljivih sejnih sob in osrednjo večnamensko dvorano za do 356 obiskovalcev. Hotel bo vključeval tudi restavracijo in bar.