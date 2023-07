Na območju EU v zadnjem letu povečano število motenj v preskrbi zdravil

JAZMP sicer redno spremlja prisotnost zdravil na slovenskem trgu. Obvestila posredujejo drugim deležnikov v zdravstvu, povzetki pa so na voljo tudi javnosti na spletni strani agencije in v centralni bazi zdravil. Trenutno je prijavljena motnja v preskrbi 286 zdravil, na trgu pa jih je dostopnih skoraj 5000.

V minulih dneh je v medijih namreč znova zaokrožila informacija, da v lekarnah primanjkuje nekaterih zdravil, in sicer sirupa ospen. Kot so pojasnili na agenciji, naj bi motnja v preskrbi po podatkih proizvajalca trajala še do 4. julija.

Pojavi začasnih motenj v preskrbi s posameznimi zdravili so nekaj povsem običajnega, tako v Sloveniji kot tudi drugod po EU in svetu. Vzroki za njihov nastanek so v splošnem zelo različni in so lahko povezani z učinkovino, proizvodnimi omejitvami, z distribucijo končnega izdelka in v slovenskem primeru dodatno še z velikostjo trga. "Le najbolj prodajana zdravila se v Sloveniji prodajajo v tako velikih količinah, da je za Slovenijo narejena celotna proizvodna serija, pri vseh ostalih si serijo delimo z drugimi državami, kar poveča potrebo po usklajevanju proizvodnih naročil," so pojasnili na JAZMP.

Izpad proizvodnje "necovidnih zdravil"

V zadnjih dveh letih pa so zaradi pandemije covida-19 prepoznali še nekaj novih razlogov, in sicer izpad proizvodnje "necovidnih zdravil" zaradi prednostne proizvodnje zdravil in cepiv proti covidu-19, večtedenska zaprtja najpomembnejših pristanišč in proizvodnih mest zdravilnih učinkovin zunaj EU, tako rekoč čez noč spremenjene potrebe po posameznih zdravilih oz. skupinah zdravil, so navedli na JAZMP.

"V obdobju zadnjega leta na območju celotne EU, ne le na slovenskem trgu, opažamo povečano število začasnih motenj v preskrbi, žal tudi pri nekaterih zdravilih, ki se uporabljajo pri otrocih, kot so nekateri antibiotiki in nesteroidna protivnetna zdravila v obliki peroralnih suspenzij," so zapisali.