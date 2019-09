Na območju Gorenjih Novakov na Cerkljanskem odstrelili volka

Na Cerkljanskem je pred časom nastala pobuda oz. peticija za odstranitev nevarnih zveri iz okolja, saj so se napadi volkov na rejne živali - drobnico, govedo in konje - v zadnjem času okrepili, pobudniki peticije, pod katero so zbrali približno 3000 podpisov, pa opozarjajo, da volka na tem širšem območju cerkljanskega in škofjeloškega hribovja ni bilo že vsaj sto let.

Z odstrelom enega volka je kvota za to območje izpolnjena, se bodo pa po Čemažarjevih besedah tamkajšnji lovci in prebivalci borili, da bodo dobili novo odločbo, saj je volkov bistveno več, kot se je sprva predvidevalo.

Volka je lovec Boštjan Čemažar uplenil nekaj minut čez osmo zvečer v bližini ene od kmetij, kjer je volk nedavno poklal živino. Kot je pojasnil, je najprej je na območje na robu gozda prišla srna, za njo pa dva do trije volkovi in enega je uspel odstreliti. Ocenjuje, da je šlo za mladiče, ki se že učijo sami loviti.

Vlada je interventni zakon pripravila, ker se odvzem omenjenih zveri iz narave po odločitvi upravnega sodišča ne izvaja, populaciji medveda in volka pa sta se prenamnožili in pritisk prizadetih kmetov v zadnjih mesecih je bil velik. Po zakonu lovci lahko 175 od 200 medvedov, predvidenih za odvzem, odstrelijo, 25 pa so predvidene izgube zaradi drugih vzrokov, medtem je za odstrel predvidenih 11 volkov, a se ta zaustavi, če se ustreli pet odraslih živali.

Do zdaj so po zakonu odstrelili več deset medvedov, ne pa tudi volka, zaradi česar so potem po pogovorih z deležniki pristojni nekoliko prilagodili tudi sicer stroga pravila glede odstrela volka in razširili lovna območja.

Pred nekaj več kot tednom dni so z lovske zveze sporočili, da lovci v okviru interventnega zakona aktivno izvajajo lov na volka na kočevskem, notranjskem in primorskem območju. Sedem volkov lovijo na podlagi interventnega zakona, enega volka pa na podlagi odločbe, so takrat dejali.