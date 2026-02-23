Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na območju Haloz še vedno brez elektrike

Maribor, 23. 02. 2026 09.13 pred 52 minutami 2 min branja 6

Avtor:
N.V. STA
Sneg v Halozah

Terenske ekipe Elektra Maribor nadaljujejo odpravljanje težav po petkovi snežni ujmi na severovzhodu države, ki je močno poškodovala tamkajšnje distribucijsko omrežje. Kot je razvidno s spletne strani Elektra Maribor, so uspeli obnoviti oskrbo z elektriko skoraj vsem odjemalcem. Brez elektrike jih je še manj kot sto na območju Haloz.

Po podatkih spletne strani Elektra Maribor je trenutno brez elektrike zaradi nenačrtovanega izpada še 42 odjemalcev na območju Gorenjskega Vrha in 36 odjemalcev na območju Pestik v občini Zavrč.

Po snežni ujmi, ko je bilo na severovzhodu države nekaj časa brez elektrike celo več kot 70.000 odjemalcev, so se tako razmere večinoma normalizirale.

Ekipe zaposlenih Elektra Maribor so bile ob podpori drugih elektrodistribucijskih podjetij, sistemskega operaterja Eles, gasilcev, civilne zaščite in pogodbenih izvajalcev na terenu tri dni.

Sneg v Halozah
Sneg v Halozah
FOTO: bralka Maruša

Kot so v nedeljo zvečer sporočili iz podjetja, so vse transformatorske postaje na srednjenapetostnem omrežju že uspešno vključene v omrežje in obratujejo, danes pa ekipe nadaljujejo sanacijo poškodb na električnem omrežju ter dokončno priključitev vseh uporabnikov.

Ker bodo v prihodnjih dneh potrebna še posamezna vzdrževalna dela, lahko občasno pride do kratkotrajnih napovedanih izklopov, o katerih bodo uporabniki pravočasno obveščeni.

Kot so danes sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so imeli z odstranjevanjem posledic snegoloma konec tedna precej dela tudi gasilci, na delu so bile cestne in komunalne službe, z dobavo električnih agregatov je posredovala civilna zaščita.

Preberi še Velik izpad elektrike: 'Težave odpravljamo, a traja lahko več dni'

Gasilci so posredovali v 242 primerih, aktiviranih je bilo 127 gasilskih enot. Največ dela so imeli na območju Maribora, Ptuja in Murske Sobote, nekaj tudi na območju Celja in Slovenj Gradca.

Prostovoljni in poklicni gasilci so skupaj z drugimi pristojnimi službami odstranjevali podrta drevesa s cestišč, objektov, električnih in komunikacijskih vodov ter zagotavljali drugo nujno oskrbo prebivalcev.

elektra maribor elektrika izpad sneg

Odprli smučišče, žičnica pa ni hotela sodelovati

Preobrat: prihodnji teden se bo ogrelo vse do 18 stopinj

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Joakim
23. 02. 2026 10.10
Če bi že bil J.J., bi že sneg nehal padati. Zato ga obvezno voliti.
Odgovori
0 0
biggbrader
23. 02. 2026 09.52
Saj jim bo Golob iz Hrvaške zrihtal štrom. Toti Elektrodončić.
Odgovori
+1
1 0
a res je
23. 02. 2026 09.34
To je pa lepo prebrati. Zahvala vsem, ki so sodelovali pri odpravi posledic!
Odgovori
0 0
Naiskreni
23. 02. 2026 09.33
Mislim, pa druzine z malimi otorci majo kam za iti?? Bi ponudil komu apartma, pa se nic ne pise, da bi kdo kaj iskal. Mogoce namesto "ne jansa / ne svoboda" (čeprav najraje ne obeh) komentarjev raje uporabljajmo tole za sirjenje informacij o pomoc potrebnim, saj na koncu koncev je se rdexi krix povezan z epstajnam.. mah neee, taubi je balzam za mosko maternico, pa jansa je krif! pika. dokoncno pika. 🤣
Odgovori
0 0
96bimBo
23. 02. 2026 09.21
Haloze niso Maribor.
Odgovori
+2
3 1
mackon08
23. 02. 2026 09.39
Kje pa piše da so HalozeMaribor?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
Dnevni horoskop: Biki napredujejo do cilja, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Biki napredujejo do cilja, rake lovi preteklost
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
vizita
Portal
Študentka hudo zbolela zaradi skrite plesni v stanovanju: simptomi so se kopičili, dokler ni skoraj omagala
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
cekin
Portal
Kako poteka 'off-market' prodaja luksuznih nepremičnin v Sloveniji?
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
moskisvet
Portal
Vročo golfistko Trump povabil na igrišče
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
dominvrt
Portal
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
okusno
Portal
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543