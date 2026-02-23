Na območju Haloz še vedno brez elektrike

Po podatkih spletne strani Elektra Maribor je trenutno brez elektrike zaradi nenačrtovanega izpada še 42 odjemalcev na območju Gorenjskega Vrha in 36 odjemalcev na območju Pestik v občini Zavrč.

Po snežni ujmi, ko je bilo na severovzhodu države nekaj časa brez elektrike celo več kot 70.000 odjemalcev, so se tako razmere večinoma normalizirale.

Ekipe zaposlenih Elektra Maribor so bile ob podpori drugih elektrodistribucijskih podjetij, sistemskega operaterja Eles, gasilcev, civilne zaščite in pogodbenih izvajalcev na terenu tri dni.