Na območju Hrastovelj našli vrtino s kerozinom

Že od 8. ure v vodarni Čepki v Dekanih poteka krizni sestanek, saj so včeraj proti večeru na širšem območju Hrastovelj našli vrtino s kerozinom. Zbrali so se vsi obalni župani, vodstvo Rižanskega vodovoda, predstavniki Agencije za okolje (Arso), Uprave za zaščito in reševanje, Slovenskih železnic, Direkcije za vode, geologi in minister za okolje in prostor Simon Zajc .

Izlitje kerozina v okolje se je zgodilo po nesreči tovornega vlaka pred tremi tedni. Vse od takrat pa so obalne občine v strahu pred onesnaženjem edinega vodnega vira za Obalo.

V petek so predstavniki Geološkega zavoda, Arsa, Slovenskih železnic in Rižanskega vodovoda na območju, kjer so ocenili, da je vpliv onesnaženja razlitja kerozina po junijski nesreči tovornega vlaka največji, začeli vrtati.

Slovenske železnice so ocenile, da je v tla odteklo 9000 litrov kerozina, tega pa bi lahko padavine odplaknile do vodnega vira. Zato so v predoru odstranili del zemljine in kamenja pod progo in na območju položili zaščitno membrano, da bi lahko zbirali in odvajali vodo, ki ob padavinah pronica skozi strop in stene predora.

Vse od nesreče se opravljajo tudi redni monitoringi vode. Poleg tega namerava Rižanski vodovod ob vodnem črpališču zgraditi bazen, v katerem bi lahko lovili morebitno onesnaženo vodo, ki jo bodo nato dodatno prečistili.