Na območju Jezerske Kočne avstrijska planinka zdrsnila po pobočju in umrla

Posredovala je helikopterska posadka Slovenske vojske z dežurno ekipo reševalcev in policistom gorske policijske enote na krovu ter kranjski gorski reševalci. Vse okoliščine kažejo, da je do nesreče in zdrsa prišlo zaradi neustrezne in pomanjkljive opreme. "Na mestu zdrsa je bil trd sneg, deloma tudi led," so sporočili PU Kranj.

Gorski reševalci so reševali tudi pri koči v Tamarju, občina Kranjska Gora, kjer si je planinka zlomila roko. Gorski reševalci GRS Rateče so jo na kraju oskrbeli in prepeljali v Planico, kjer so jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči Jesenice. Nekaj minut kasneje so morali gorski reševalci posredovati tudi na Slemenovi špici, kjer si je planinec poškodoval gleženj. Vključen je bil tudi vojaški helikopter, pohodnika pa so reševalci prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Nekaj čez 14. uro se je v Gradiški turi na območju občine Vipava pri padcu poškodoval plezalec. Posredovali so reševalci GRS Tolmin skupina Ajdovščina in GRS Ljubljana. Poškodovanca so na kraju oskrbeli in na klasičen način prenesli v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči Ajdovščina. Ti so ga z reševalnim vozilom prepeljali v šempetrsko bolnišnico.

Ob 17.20 pa se je pod pobočjem Planine Zaprikraj, v občini Kobarid, izgubila planinka. Reševalca GRS Tolmin sta jo našla nepoškodovano in jo varno pospremila do avtomobila.