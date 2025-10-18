Svetli način
Na območju Kamnika in Komende onesnažena pitna voda

Kamnik, 18. 10. 2025 07.43

M.S.
19

Zaradi onesnaženja pitne vode je na območju občin Kamnik in Komenda obvezno prekuhavanje vode, je sporočilo Komunalno podjetje Kamnik.

Ukrep, ki je začasen, velja za uporabnike na območju vodovodnega sistema Iverje. 

V občini Kamnik morajo vodo prekuhavati v mestu Kamnik in naseljih Duplica, Bakovnik, Tunjice, Vrhpolje, Soteska, Hrib, Volčji Potok, Šmarca, Podgorje, Tučna, Briše, Kužna, Mekinje, Žale, Perovo, obvoznica, Rudnik pri Radomljah. 

Ukrep velja tudi za občino Komenda. 

Kot je Komunalno podjetje Kamnik pojasnilo za lokalni Kamnik.info, so tekom rednega vzorčenja pitne vode v vzorcu, odvzetem v vodohranu Podgorje, odkrili manjše onesnaženje pitne vode z bakterijo E-coli, zaradi česar so skladno z zakonodajo sprejeli sklep o obveznem preventivnem prekuhavanju vode pri uporabnikih, ki se s pitno vodo oskrbujejo z vodovodnega sistema Iverje. 

Prekuhavanje vode
Prekuhavanje vode FOTO: Shutterstock

Navodila za prekuhavanje vode

Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, da uporabniki vodo prekuhajo v čisti kuhinjski posodi. Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto. Ker se pogoji delovanja na mikroorganizme spreminjajo z naraščajočo nadmorsko višino, je najbolje vretje podaljšati. Zaradi večje varnosti priporočajo, da voda vre tri minute. Na ta način uničimo ali inaktiviramo vegetativne oblike zdravju škodljivih bakterij, viruse ter tudi ciste giardiae in kriptosporidijev. Tri minute vretja zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom (npr. rakavi bolniki).

Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja že prekuhane vode je najbolje, da voda ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, v čisti in pokriti posodi.

Tako pripravljeno vodo lahko za pitje in pripravo hrane uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.

KOMENTARJI (19)

NeXadileC
18. 10. 2025 08.40
Z višino se temperatura vretja znižuje. Čakanje na anticiklono se pa obrestuje.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
18. 10. 2025 08.40
Očitno ima Ćarapanov Drekovod dolge lovke ... !!!
ODGOVORI
0 0
Korošec77
18. 10. 2025 08.39
V LJ je obupen zrak, astme kolikor hočemo. Ima pa vsaj polovica LJ, sever in vzhod odlično vodo s pipe. Katastrofa je Primorska, Kamnik, Prekmurej-tam sem pri tašči dal preveriti privat vodo v analizo - zelo slabi rezultati. Pozna se intenzivno kmetijstvo, kar se je dalo naravnega smo zgleda že uničili.
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
18. 10. 2025 08.38
A so Rusi krivi?
ODGOVORI
0 0
CabezaDeTopo
18. 10. 2025 08.30
+1
Ponpidatkih Eurostat voda v Sloveniji ni med boljsimi. Dalec od tega. Dosega komaj 72 tock id 100!
ODGOVORI
1 0
SDS_je_poden
18. 10. 2025 08.37
Mene ne preseneča, glede na odnos do okolja.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
18. 10. 2025 08.27
+1
te vodovodi vse bolj curijo, vsaj vsak drugi teden v kakšni občini najdejo kakšno e bakterijo! Slab vgradni material????
ODGOVORI
1 0
Milko-reptilko
18. 10. 2025 08.26
+1
ljudje naredte enkrat test kvalitete vaše vode iz pipe in mislim da je neboste vec uporabljali, vsaj Kamnčani kjer vam teče najbolša voda pr snoviku.
ODGOVORI
1 0
SloButale
18. 10. 2025 08.26
+2
GSM sistem obveščanja pa še ne deluje? Haha Amaterji
ODGOVORI
2 0
SDS_je_poden
18. 10. 2025 08.26
+4
Hja, okoli Kamnika in Komende je veliko kmetijskih površin, kmetje pa radi gnojijo njive, travnike.... Hvala kmetje, ker skrbite za čisto pitno vodo s tem gnojenjem....
ODGOVORI
4 0
Anion6anion
18. 10. 2025 08.40
Tudi v Ljubljani kjer Janko ic grafi co kanal jih to moti, ko pa kmetje vsako pomlad in jesen po temh njivah zlivajo gnojnico jih pa nič ne moti.
ODGOVORI
0 0
Julijann
18. 10. 2025 08.23
-1
Pitne vode be damo, so vpili en čas nazaj se ve kateri. Pa ljudje vseeno dobivajo onesnaženo.
ODGOVORI
1 2
CabezaDeTopo
18. 10. 2025 08.19
-2
Povsod strup v vodi in v Lj najslabsi zrak v Evropi! Kera greznica od drzave!
ODGOVORI
2 4
jablan
18. 10. 2025 08.24
+3
Preseli se
ODGOVORI
4 1
CabezaDeTopo
18. 10. 2025 08.31
+0
Ne zivim v tisti greznici. Nikoli nisem. Lolek!
ODGOVORI
1 1
Delavec_Slo
18. 10. 2025 08.01
+1
O a res, važno da se ukvarjamo z gazo!!!
ODGOVORI
5 4
