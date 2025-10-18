Na območju Kamnika in Komende onesnažena pitna voda

Kot je Komunalno podjetje Kamnik pojasnilo za lokalni Kamnik.info, so tekom rednega vzorčenja pitne vode v vzorcu, odvzetem v vodohranu Podgorje, odkrili manjše onesnaženje pitne vode z bakterijo E-coli, zaradi česar so skladno z zakonodajo sprejeli sklep o obveznem preventivnem prekuhavanju vode pri uporabnikih, ki se s pitno vodo oskrbujejo z vodovodnega sistema Iverje.

V občini Kamnik morajo vodo prekuhavati v mestu Kamnik in naseljih Duplica, Bakovnik, Tunjice, Vrhpolje, Soteska, Hrib, Volčji Potok, Šmarca, Podgorje, Tučna, Briše, Kužna, Mekinje, Žale, Perovo, obvoznica, Rudnik pri Radomljah.

Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, da uporabniki vodo prekuhajo v čisti kuhinjski posodi. Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto. Ker se pogoji delovanja na mikroorganizme spreminjajo z naraščajočo nadmorsko višino, je najbolje vretje podaljšati. Zaradi večje varnosti priporočajo, da voda vre tri minute. Na ta način uničimo ali inaktiviramo vegetativne oblike zdravju škodljivih bakterij, viruse ter tudi ciste giardiae in kriptosporidijev. Tri minute vretja zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom (npr. rakavi bolniki).

Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja že prekuhane vode je najbolje, da voda ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, v čisti in pokriti posodi.

Tako pripravljeno vodo lahko za pitje in pripravo hrane uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.