Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na območju Kamnika potrebno prekuhavanje vode

Kamnik, 09. 09. 2026 13.37 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Pipa

Komunalno podjetje Kamnik obvešča uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnih sistemih Iverje, Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna, da je potrebno prekuhavanje vode za prehrambene namene in osebno higieno rok.

Voda
Voda
FOTO: Shutterstock

Prekuhavanje vode je potrebno zaradi preliminarnih rezultatov kakovosti pitne vode s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, so sporočili iz komunalnega podjetja.

Prekuhavanje vode je praviloma kratkoročen, nujen ukrep, s katerim izboljšamo mikrobiološko kakovost pitne vode, navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Vodo prekuhamo v čisti kuhinjski posodi. Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto. Zaradi večje varnosti pa na NIJZ priporočajo, da voda vre tri minute. Tri minute vretja zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom, so zapisali.

Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja že prekuhane vode je najbolje, da voda ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, v čisti in pokriti posodi, še svetujejo. Tako pripravljeno vodo lahko za pitje in pripravo hrane uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.

Kamnik pitna voda prekuhavanje vode Komunalno podjetje Kamnik zdravje

Zaradi nesreče zaprta avtocesta med Gruškovjem in Zaklom

24ur.com Na območju Kamnika in Komende onesnažena pitna voda
Vizita.si Pomembne informacije glede prekuhavanja vode
Okusno.je Kako pravilno prekuhati vodo?
24ur.com V Kamniku in Komendi preklic obveznega prekuhavanja vode
24ur.com Vanganelsko jezero se sme uporabiti za kmetijsko rabo
24ur.com Pitno vodo na poplavljenih območjih obvezno prekuhavajte, poplavljeno hrano zavrzite
24ur.com Rižanski vodovod z rekordo porabo: 'Šlepamo' se na zanesljivosti drugih'
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
43-letnik je biološki oče najmanj 199 otrok
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
zadovoljna
Portal
Vstopa Slovenec, ki je bil zaljubljen le enkrat
Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja
Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja
Razkriti tekmovalci prve sezone Otok ljubezni Adria
Razkriti tekmovalci prve sezone Otok ljubezni Adria
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
vizita
Portal
"Časi, ko se je kar operiralo raka, so minili": onkološka ginekologinja o tem, kako se danes odloča o zdravljenju
Ste ljubitelji avokada? Bodite pozorni na te nevarne kombinacije
Ste ljubitelji avokada? Bodite pozorni na te nevarne kombinacije
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
Rak pri otrocih in mladostnikih: podatki Registra raka RS kažejo pomemben napredek pri zdravljenju
Rak pri otrocih in mladostnikih: podatki Registra raka RS kažejo pomemben napredek pri zdravljenju
cekin
Portal
Eurojackpot rezultati razkrili, kam v Slovenijo gre 5+1
S pokojninami naj bi izginil iz države: poštarja išče policija, sled vodi na Tajsko
S pokojninami naj bi izginil iz države: poštarja išče policija, sled vodi na Tajsko
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
moskisvet
Portal
60 so nova 40: Salma Hayek praznuje brez zadržkov
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Želel večji penis, nato je umrl: preiskava razkrila vzrok
Želel večji penis, nato je umrl: preiskava razkrila vzrok
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
dominvrt
Portal
Posnetki s Pohorja so opozorilo za vse gobarje
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Po 20 letih se je poslovil priljubljeni morski lev Jip
Po 20 letih se je poslovil priljubljeni morski lev Jip
Ko začne grmeti, naredite najprej to: strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
Ko začne grmeti, naredite najprej to: strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
okusno
Portal
Gulnaz in Ajda pripravili najboljši torti, zdaj delita recepta
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas
Ful gas
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929