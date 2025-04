Kradel po bencinskih servisih v Sloveniji in nato pobegnil v Italijo

49-letni osumljenec, državljan Slovenije, je osumljen, da je med 31. decembrom lani in 6. marcem letos, izvedel štiri kazniva dejanja ropov in eno tatvino goriva na bencinskem servisu, je pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Dejan Grandič na PU Koper.

Kot so ugotovili med preiskavo, osumljenec stalnega prebivališča v Sloveniji ni imel, bival je na območju Trsta v Italiji, kamor se je po izvedenih kaznivih dejanjih tudi vrnil.

Ropal je po treh bencinskih servisih v mestni občini Koper, med ropom je imel zakrit obraz, prav tako je uporabljal predmet, ki je bil podoben pištoli. Zaposlenim je zagrozil, nato pa ukradel denar. "Žrtve niso bile telesno poškodovane," je povedal Grandič in dodal, da je osumljenec ukradel več kot 30 tisoč evrov.

Primer so prevzeli koprski kriminalisti, ki so se povezali z italijanskimi varnostnimi organi. "19. marca smo prejeli informacijo, da so v Trstu ob poskusu podobnega kaznivega dejanja v eni od prodajaln prijeli 49-letnega državljana Slovenije, ki smo ga tudi mi povezovali s tovrstnimi kaznivi dejanji," je sodelovanje z italijanskimi kolegi opisal Grandič.

Za kaznivo dejanje ropa je predpisana kazen zapora od 1 do 15 let.

Preiskava se nadaljuje, saj policija sumi, da je 49-letnik izvedel še več kaznivih dejanj, prav tako preverjajo, ali je osumljenec, ki ostaja v priporu v Italiji, s kom sodeloval oziroma imel pomoč.