Na območju Kopra vse več ponarejenih petdesetakov

"Občane opozarjamo na previdnost pri poslovanju z gotovino, predvsem pri plačevanju z bankovci za 50 evrov," so dejali kriminalisti in občane dodatno opozorili "da naj bodo pozorni na morebitne poskuse unovčitev ponarejenih bankovcev. Vsak bankovec, za katerega obstaja sum, da je ponarejen, naj preverijo." Dodali so, da naj občani ob ugotovljenem ponaredku čim prej obvestijo policijo.

Ponarejeni bankovci so bili najpogosteje unovčeni kot kupnina pri plačilih spletne prodaje ob dostavah, plačilih v različnih gostinskih lokalih, pekarnah, trgovinah in bencinskih servisih. Da gre za ponaredke, je bilo ugotovljeno šele s strani bančnih uslužbencev, ki so gotovino prejeli v okviru izkupičkov različnih podjetij.

V Kopru so v zadnjem mesecu zaznali povečano število unovčenih ponarejenih bankovcev za 50 evrov. Koprski kriminalisti so jih največ odkrili na območju svoje policijske uprave, v manjšem delu pa tudi v drugih delih Slovenije.

Kakšna je razlika med originalom in ponaredkom?

"V večini primerov zadošča že to, da bankovce dobro pogledate in otipate ter jih obrnete proti svetlobi, saj so zaščitni elementi tako opaznejši," so sporočili s Policije in poudarili, da ponaredki za razliko od pristnih bankovcev nimajo reliefa.

Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih tudi portretno okence, ob nagibanju bankovca naprej in nazaj pa bi se moralo na srebrnem traku opaziti prelivanje simbola evra, arhitekturnega motiva in vrednosti bankovca.

"Na hrbtni strani se vidi zlatorumen trak (na bankovcih za 5 €, 10 € in 20 €) in številka spremenljive barve (na bankovcih za 50 €, 100 €, 200 € in 500 €)," so še pojasnili.

V koprski policijski upravi so v letu 2024 sicer obravnavali 82 tovrstnih kaznivih dejanj, v letošnjem letu pa doslej 29.