Na območju Ljubljane nekaj časa ni delovala številka 112

Objave na družbenih omrežjih so nas opozorile na to, da imajo na Upravi RS za zaščito in reševanje težave z delovanjem številke za klic v sili 112, in sicer po informacijah na Spinu na območju Ljubljane in Kočevja. Težave so že odpravili, na odgovore, kaj je bilo narobe, koliko časa je izpad trajal in kdaj so ugotovili, da številka ne deluje, pa še čakamo.