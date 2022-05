Na območju Lovrenca na Pohorju za dobra dva milijona evrov škode

Na območju Občine Lovrenc na Pohorju nadaljujejo z zbiranjem podatkov o škodi, ki jo je minuli konec tedna tam povzročilo neurje. Po prvih ocenah škodo ocenjujejo na dobra dva milijona evrov, a ker ljudje še vedno sporočajo podatke, na občini pričakujejo, da bo številka o škodi še malo višja.

Na območju lovrenške občine, kjer še vedno niso odpravili vseh posledic lanskih neurij, so meteorne vode, plazovi in nanosi povzročili škodo v soboto in v noči na nedeljo. Takoj so stekle nujne sanacije in ocenjevanje škode, potekajo tudi že ogledi strokovnih služb, med drugim geologov oz. geomehanikov, ki bodo med drugim podali strokovna poročila, ki bodo podlaga za nadaljnje aktivnosti v primeru sproženih plazov. Neurje je namreč poškodovalo več zemljišč, kjer so se sprožali plazovi in usadi. En plaz je odnesel in popolnoma uničil pomožne objekte, ki so se tam nahajali. Uničen je tudi zasebni vodovod, ki je služil za lastno oskrbo s pitno vodo.

icon-expand Poškodovane ceste v občini Lovrenc na Pohorju FOTO: Občina Lovrenc na Pohorju

Predvsem je veliko škode utrpela cestna infrastruktura; največ je škode na asfaltnih in makadamskih cestiščih, bankinah, propustih in na ostali pripadajoči infrastrukturi, so navedli na občini. Trenutno v občini popolnoma zaprtih cest ni, saj so na vseh vzpostavili prevoznost, so pa zaradi nevarnosti posedanja cestišč na poškodovanih cestah izdali sklep o prepovedi prometa za vozila z večjo osno obremenitvijo od štirih ton. Prepoved velja na celotnih cestah Lovrenc na Pohorju–Lehen–Uran, Slepnica–Lovrenc in Slepnica–Hojnik kapela ter na delu ceste na Kumen in na delu ceste Slepnica–Cig–Štancer (mimo Štancerja do Homarja), je zapisano na spletni strani občine, kjer dodajajo, da prepoved velja tudi za vse javne poti, ki se navezujejo na omenjene ceste.