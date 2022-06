Na območju Maribora se je sprožilo več plazov, eden ogroža hišo

Kot je razvidno s spletne strani uprave za zaščito in reševanje, je zemeljski plaz zjutraj poškodoval cesto v naselju Rešpoh, in sicer del v občini Maribor. Gasilci Gasilske brigade Maribor in prostovoljskega gasilskega društva Kamnica so plaz pokrili z folijo.

Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Kamnica so intervenirali tudi v Kamniški Grabi v Bresternici, kjer je danes zjutraj prišlo do plazenja. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje zemeljski plaz na površini približno 120 kvadratnih metrov ogroža stanovanjsko stavbo. Gasilci so plaz pokrili.

V vasici Gaj nad Mariborom se je zemeljski plaz danes sprožil dvakrat in odnesel del cestišča. Gasilci javnega zavoda gasilske brigade Maribor so s folijo pokrili plaz, plazovito območje zavarovali in ga začasno sanirali.

Slovenijo je v torek zvečer zajela hladna fronta z močnimi nalivi in vetrom. Neurja so se pojavljala po vsej državi razen na Primorskem. Gasilci so črpali meteorno vodo iz poplavljenih objektov, odstranjevali podrta drevesa, nameščali protipoplavne vreče, pokrivali poškodovane strehe in gasili požare, ki so jih povzročile strele.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so imeli gasilci zaradi neurij največ dela v občinah Mislinja, Radlje ob Dravi, Črnomelj, Dobrepolje, Velike Lašče, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Kungota, Slovenska Bistrica in Sveti Jurij ob Ščavnici.