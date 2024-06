Na območju Murske Sobote izsledili ubežnika z evropskega seznama najbolj iskanih

Policisti so tako zaključili ciljno iskanje osebe, so sporočili iz GPU. Iskana oseba je bila sicer obravnavana in obsojena zaradi več kaznivih dejanj goljufij, zanjo je bila razpisana tudi sodna tiralica.

"Ker se je iskana oseba dalj časa uspešno skrivala, jo je slovenska policija uvrstila tudi na seznam EU Most Wanted," so še sporočili iz GPU. Policisti so prijeto osebo odpeljali v zapor na prestajanje zaporne kazni. Več podrobnosti o prijeti osebi niso razkrili.